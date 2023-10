“Puede estar entre los que no salieron”: el caso de un colombiano en Murcia, España

Amigos de los fallecidos en las discotecas La Fonda Milagros y Teatre, en Murcia, España, se reunieron en apoyo a las familias de las víctimas del incendio. Foto: EFE - Marcial Guillén

La justicia española investigará como homicidios imprudentes las trece muertes que dejó un voraz incendio el domingo en una discoteca frecuentada por latinoamericanos en la ciudad de Murcia, España, donde los allegados colaboraban con las labores de identificación en medio del dolor.

Una jueza de instrucción de Murcia “será la que dirija la investigación para el esclarecimiento de los hechos y depuración, en su caso, de eventuales responsabilidades penales”, indicó este martes un comunicado de la corte.

La magistrada se encuentra “a la espera de que se completen las labores de identificación” de las víctimas, entre ellas colombianos, nicaragüenses, ecuatorianos y españoles, una vez que ya concluyó “la autopsia por los médicos forenses” para determinar “las causas y circunstancias de las muertes”, señaló el comunicado.

Si la investigación concluye que “ha habido omisión de medidas de prevención” contra incendios y se confirman los homicidios imprudentes, los culpables podrían recibir hasta cuatro años de cárcel, o incluso nueve dado el elevado número de víctimas, explicó el fiscal general de la región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, al diario La Opinión de Murcia.

Según anunció el lunes el Ayuntamiento de Murcia (sureste), la discoteca Fonda Milagros, un conocido local de música latina donde se desató el incendio hacia las 06H00 del domingo, tenía orden de cierre desde octubre de 2022 por falta de licencia vigente para operar. Pero la Alcaldía no ha explicado por qué no se concretó esa medida, limitándose a señalar que determinará las responsabilidades.

“Se los tragaron las llamas”

Uno de los abogados de Fonda Milagros, Francisco Javier Verdú, afirmó este martes a la televisión pública TVE que los papeles de la discoteca estaban “en regla”, y agregó que las autoridades realizaron una inspección del local “hace seis u ocho meses” y solo pidieron sustituir dos puertas para hacerlas contra incendios, lo cual se hizo.

“Todo el mundo sabía que esto estaba funcionando, nunca se ha notificado que haya que cesar la actividad, (...) que haya que cerrar”, subrayó Verdú sobre la discoteca que anunciaba sus fiestas de salsa, cumbia o reguetón en redes sociales.

Según la Policía, seis de los trece fallecidos fueron identificados por sus huellas dactilares, pero el resto tendrá que serlo mediante pruebas de ADN. Por ello, los familiares se han ido acercando a la sede de la Policía para entregar objetos de sus allegados, como cepillos de dientes o de pelo, que puedan servir en la identificación.

Es el caso de Miriam Montealegre, una nicaragüense que llegó desde su país a Murcia hace 17 años en busca de trabajo y que perdió en el incendio a su cuñada Marta Hernández, sus sobrinos Sergio y Eric Torres, y a la pareja de este último, Orfilia, según relató la mujer al diario El País. “Se los tragaron las llamas, pero queremos saber” qué pasó.

Montealegre decidió no ir a la celebración del cumpleaños número 30 de Eric Torres, en la zona de la segunda planta con reservados de la discoteca, descrita como “un laberinto” por una testigo y donde las autoridades sospechan que podría haberse iniciado el fuego. “Era la costumbre. Se reunía toda la familia y las amistades, pero esta vez no quise, quizá fue un presentimiento”.

Colombianos Unidos

Allegados y miembros de grupos de la comunidad latinoamericana en Murcia, como Colombianos Unidos, que agrupa a unas 200 personas de esa nacionalidad en la ciudad, se acercaron el lunes a las puertas de Fonda Milagros a colocar velas en recuerdo de los fallecidos.

Para ayudar en la investigación, los bomberos de Murcia preparan un informe, explicó el portavoz Juan Ángel Navidad, quien precisó al canal Antena 3 que cuatro de las víctimas podrían haberse escondido en un baño de la segunda planta, que se desplomó. Otros siete cuerpos se hallaron en “dos grupos por el mismo pasillo, justo encima del hall de entrada en la (segunda) planta”, agregó.

El caso de un colombiano que, al parecer, está desaparecido

Dubis Rivero le contó al diario La Verdad que no ha podido encontrar a su hijo Yosi, uno de los desaparecidos tras el incendio en Murcia. “No he contado con la suerte de que aparezca todavía. Estaba en la discoteca, en una fiesta. Era uno de los invitados al cumpleaños de Erick y desde esa noche no sé nada de él”. Ella, colombiana, llevaba en su cartera un cepillo de dientes para hacer la prueba de ADN y ver la forma de encontrarlo.

Según su relato, Yosi, de 34 años, llegó a Murcia en febrero pasado para hacerle compañía. Los vecinos, por su parte, contaron que encontró trabajo como cocinero en un restaurante de la Gran Vía de Murcia y en sus ratos libres iba al gimnasio y se quedaba con amigos de la comunidad latina.

Carla, que trabaja en un bar de esa avenida, le aseguró al diario citado que vio a Yosi el domingo, antes de las 6:00 a. m. “Había varias fiestas de cumpleaños en la planta de arriba, en los palcos de la Fonda, y a él lo vi en una de ellas. Luego me marché, minutos antes del incendio. Al día siguiente vi su foto en el perfil de Facebook de una amiga con el mensaje de que lo estaban buscando. Hablé con ella y le dije que lo había visto allí. Me dijo que no le dijera eso, porque su madre estaba desesperada, no sabía nada de él y siento que puede estar entre la gente que no consiguió salir”.

