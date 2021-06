“Apple Daily”, la fruta que China logró prohibir en Hong Kong

El deterioro de la democracia en Hong Kong es una realidad desde hace tiempo; de hecho, el último golpe gubernamental a la oposición pesa no solo por la represión que hay contra aquellos que piensan diferente al oficialismo chino, sino porque fractura la libertad de prensa en el Estado semiautónomo. El Apple Daily, uno de los medios más críticos y posiblemente uno de los más importantes, no aguantó más y anunció que hoy publicará su última edición, tras la férrea persecución gubernamental contra los periodistas y su propietario, Jimmy Lai.

La Ley de Seguridad Nacional, aplicada desde este año por el gobierno chino, se cobró la libertad de varios miembros del periódico a lo largo de las últimas semanas. Hace una semana fueron detenidos el director, Ryan Law, y el consejero delegado, Cheung Kim-hung. A ambos les fue rechazada la libertad bajo fianza y fueron acusados por colaboración con fuerzas extranjeras; además, las cuentas bancarias del medio fueron congeladas. De esta forma se suman a Lai, quien ya había sido detenido y cumple una condena de catorce meses en prisión por su participación en las protestas que pararon a Hong Kong en 2019.

Ayer en la tarde, una pequeña multitud se reunió frente a la sede del periódico, gritando mensajes de apoyo y encendiendo las luces de los celulares mientras los periodistas preparaban la edición de cierre. Durante la jornada, la redacción aseguró que planea imprimir un millón de ejemplares durante la noche, una cifra asombrosa, dado que Hong Kong tiene 7,5 millones de habitantes. “Tengo decenas de miles de palabras en mi corazón, pero estoy sin palabras en este momento”, dijo a la AFP Ip Yut-kin, presidente de la empresa matriz del diario, Next Digital.

Puede leer: El Apple Daily, el último diario de la oposición en Hong Kong, anuncia su cierre

Del caso no solo sorprende la falta de argumentos, pues Law y Kim-hung fueron acusados por una treintena de artículos publicados antes de que entrara en vigor la Ley de Seguridad Nacional, sino por la agresividad de los operativos. De hecho, ambos funcionarios fueron detenidos en una redada en la que participaron 500 policías e incautaron material periodístico de cuarenta computadores. Si bien el periódico fue polémico en el pasado por apoyar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ser acusado de publicaciones sexistas, ya se transformó en un ícono de la libertad de expresión en tiempos en que la democracia tambalea.

Se trata de la primera vez que opiniones políticas publicadas por un medio de comunicación de Hong Kong provocan acciones judiciales amparadas en la Ley de Seguridad Nacional. “Los hongkoneses perdieron un medio de comunicación que se atrevió a hablar e insistir en la defensa de la verdad”, afirmaron ocho asociaciones locales de periodistas en un comunicado conjunto, en el que llaman a sus compañeros a vestir de negro el jueves.

Los efectos de la violenta represión no se han hecho esperar. De hecho, ya se anunció que este año no se podrá llevar a cabo la masiva manifestación del 1° de julio que se venía realizando desde 2003, cuando se hizo el traspaso de la soberanía. El grupo que organizaba el evento, el Frente de Derechos Humanos y Civiles de Hong Kong, aseguró que ya no hay garantías para llevar a cabo un evento de este tipo con una legislación como la vigente en Hong Kong.

Y lo peor es que la cosa no pinta nada bien para los medios que aún sobreviven en la excolonia británica. Varios periódicos internacionales que tienen sedes regionales en Hong Kong ya se interrogan sobre su futuro. “Cuando escribir puede llevarte a la cadena perpetua, estás siendo censurado. Apple no será el último”, indicó a la AFP Sharron Fast, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Hong Kong.