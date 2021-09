La alianza de Joe Biden en el Pacífico y la carrera armamentística en la región

El triángulo estratégico que se formó entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, bajo la alianza Aukus, prendió las alarmas en China y la necesidad de contrarrestar desde el último de ellos las preocupaciones por la dotación de submarinos con propulsión nuclear. Como un intento de bloquear el expansionismo de Pekín en el Pacífico, la jugada de Joe Biden es una sacudida al clima internacional de hoy, luego de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Algunos analistas advierten sobre una posible carrera armamentística en la región.

Aunque ninguno de los mandatarios involucrados en la alianza mencionó que esta iniciativa esté dirigida contra Pekín, se sabe que una de las directrices de la política exterior estadounidense es la de frenar el poder de China en la región de Asia-Pacífico. “Una reedición de la Guerra Fría, desplazada hacia Oriente. La consagración definitiva de la ‘angloesfera’. Trazas de un neocolonialismo incipiente, para contrarrestar el sueño imperial de la Nueva Ruta de la Seda. También la consumación irreversible del Brexit, gracias a una reforzada relación transatlántica que soslaya decididamente a Europa. Son muchas las posibles lecturas de la alianza trilateral”, se lee en el diario El País. Y es que desde 1958, esta es la primera vez que Estados Unidos comparte su tecnología para desarrollar submarinos con propulsión nuclear, aunque Biden aseguró que “los nuevos submarinos australianos no tendrán armas nucleares, sino que estarán convencionalmente armados y potenciados por reactores nucleares. Es una tecnología segura”, puntualiza el medio español.

Lo cierto es que frente a los sucesos de esta semana, pasando por Corea del Norte, Corea del Sur y ahora Australia, algunos analistas han optado por hablar de una carrera armamentística en el Pacífico. “Hay un poco de frenesí en el Indo-Pacífico para rearmarse. Hay un sentimiento de que todo el mundo lo está haciendo”, afirmó el profesor John Delury a la agencia AFP. El Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo lo advirtió: más de medio billón de dólares fueron destinados en Asia y Oceanía para los ejércitos. China, por ejemplo, ha invertido su dinero en la modernización del Ejército Popular de Liberación. Según se lee en la agencia de noticias, Pekín gasta cerca de 252.000 millones de dólares anuales para proyectar su poder en la región y desafiar a Estados Unidos, y los esfuerzos de países vecinos de invertir en temas militares, como el caso de Australia, responde a la lógica de aumentar el costo de China de involucrarse en futuros conflictos, según advirtió Michael Shoebridge, exresponsable de inteligencia australiano, a AFP.

Dadas las críticas que han surgido en torno a la alianza Aukus, sobre todo las que se han recibido desde Pekín, argumentando que la iniciativa desestabiliza la región, el primer ministro australiano, Scott Morrison, afirmó a la emisora de radio 2G que “China tiene un programa muy importante de construcción de submarinos nucleares. Ellos tienen derecho de tomar decisiones de defensa en sus intereses nacionales, y por supuesto que Australia y los demás países también lo tienen”.

En medio del revuelo, los tres países aseguraron que están comprometidos con mantener el régimen de no proliferación. “Estamos hablando de propulsión nuclear, no de armamento nuclear. Australia no tiene la intención de buscar armas nucleares, y es, de hecho, el país que lidera todos los esfuerzos de no proliferación en el Tratado de No Proliferación Nuclear y en otros foros”, le aseguró un funcionario de la Casa Blanca al diario español. Dicho pronunciamiento lo refuerza la postura de La Agencia Internacional para la Energía Atómica, argumentando “extraordinarias credenciales en Australia en favor de la no proliferación”.

Taiwán también está en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China. The Guardian titula: “China promete resistir a la ‘interferencia’, mientras que Taiwán le da la bienvenida al apoyo de los aliados de Akus”. Según se lee en el diario británico, en la Consulta Ministerial Anual de Estados Unidos y Australia altos ministros “manifestaron la intención mutua de ‘fortalecer los lazos con Taiwán’, que describieron como una ‘democracia líder y un socio fundamental para ambos países’”. Siguiendo esta línea, desde el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán se aseguró que el país trabajará de la mano de Estados Unidos y Australia para expandir su rol internacional y para “salvaguardar conjuntamente la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico“, en palabras de la portavoz del ministerio Joanne Ou. Esto, en un contexto en el que ninguno de los países miembro de Aukus reconoce a Taiwán como país, pero sí tienen vínculos formales con la República Popular China, la cual no ha descartado el tomarse la nación insular por la fuerza para alcanzar su meta de unificación.