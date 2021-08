“No son de aquí, ni son de allá”: la apatridia en el mundo

Más de 10 millones de habitantes en el mundo no son ciudadanos de ningún Estado. Casi un millón están en Bangladesh. Unos nacieron en países que ya no existen, que no les dieron la nacionalidad, o enfrentan barreras legales para obtenerla. Les dicen “apátridas” y su mayor problema es que no pueden ejercer derechos fundamentales como tener una identidad, educación, trabajo y salud.