¿Otra Crimea? Rusia se alista para anexar territorio de Ucrania

Un grupo de mujeres asiste a una mesa de votación móvil en Mariúpol (Ucrania). / AFP Foto: AFP - -

Miles de ucranianos en las regiones ocupadas han huido, y los que se quedaron no tuvieron otra opción que vivir con una guerra que incluso llegó hasta las urnas. “¿Cómo pueden decir que votar es voluntario cuando vinieron con armas?”, le contó a The New York Times Natalia, quien vive en la región ucraniana de Jersón, donde la administración prorrusa convocó un polémico referendo de integración con Rusia, que también se llevó a cabo en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como en la región de Zaporiyia. La votación va hasta este 27 de septiembre, y el resultado es más que predecible: Rusia, en una votación ilegal, anexará estos territorios ucranianos, un asunto que tendría repercusiones en la guerra.

“Posiblemente van a declarar esas zonas como territorios rusos, lo que significa que, desde el punto de vista de Rusia, esto será ahora su territorio, pese a que ningún país va a reconocer el referendo”, nos explicó el experto Vladimir Rouvinski. Algo que también nos comentó el internacionalista Jesús Agreda Rudenko: “Estamos hablando de una situación en la que se hace un referendo en zonas bajo ocupación militar, lo que significa que esa autoridad político-militar, impuesta por Rusia, es la encargada de organizar, llevar a cabo y generar los resultados del proceso, sin ningún tipo de control o supervisión. Es muy seguro que el resultado será favorable para Rusia”.