Trump anuncia apoyo a Netanyahu para las elecciones de este martes

En el mensaje, Trump defendió su relación con Netanyahu y destacó las operaciones militares de su Gobierno contra…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de cara a las elecciones de este martes, e instó a los ciudadanos a votar por su continuidad en el cargo, que ha ocupado durante casi 20 años. "Voten por Bibi Netanyahu para Primer Ministro, tenemos que terminar el trabajo que empezamos", se lee en una publicación realizada en la red social Truth este 25 de octubre.

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En el mensaje, Trump defendió su relación con Netanyahu y destacó las operaciones militares de su Gobierno contra Irán. Mencionó la Operación Martillo de Medianoche, con la que, según afirmó, Estados Unidos impidió que ese país obtuviera un arma nuclear, y la Operación Furia Épica. “Ahora Irán no tiene Armada ni Fuerza Aérea, y tanto su ejército como su economía están en ruinas, incluido el hecho de que la inflación en Irán alcanza el 301%”, añadió.

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También sostuvo que el bloqueo naval le ha impedido obtener petróleo y calificó a Netanyahu como un "Primer Ministro guerrero excepcional". "Como todos saben, incluso el enemigo, Bibi y yo hemos tenido una gran relación para lograr victorias juntos", escribió.

Netanyahu dice que si no es reelegido puede haber "un segundo holocausto"

Este domingo, a solo dos días de las elecciones, Netanyahu también se refirió a los comicios y a su relación con Estados Unidos. A través de X, compartió un texto en el que advierte sobre el riesgo de un "segundo holocausto" si no es reelegido, ante lo que describe como una "amenaza existencial" de Irán y sus aliados. El texto, atribuido al escritor israelí Yuval Bloomberg y acompañado de una imagen de una explosión nuclear generada con inteligencia artificial, destaca la cercanía entre Netanyahu y Trump.

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"Tenemos otros dos años del gobierno de (Donald) Trump para terminar el trabajo en Irán, y no hay forma de saber qué vendrá después, si será Kamala Harris o algún Mamdani", parafraseó Netanyahu en su cuenta de X, donde compartió las palabras de un escritor israelí, Yuval Bloomberg, junto a una imagen de una explosión nuclear generada por inteligencia artificial.

El texto alega también que algunos de los temas centrales de estas elecciones, como el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos, Catar o si él mismo había sido alertado de un posible ataque antes del 7 de octubre.

"Si cayeran dos bombas atómicas en el centro del país, ¿a quién le importarían estas controversias triviales y vacías?", añade el texto. En su conclusión, advierte que quienes voten por alguien "incapaz de completar la misión" estarían exponiéndose, junto con sus familias, al riesgo de un segundo holocausto.

Las advertencias a Irán

Por otra parte, Netanyahu advirtió este domingo a Irán y a sus aliados en la región que recibirán "golpes desproporcionados" y "aplastantes" si atacan Israel. En un video difundido por su oficina y grabado junto a una batería del sistema antimisiles de largo alcance Arrow, aseguró que los servicios de inteligencia tienen indicios de que sus adversarios podrían intentar perturbar las elecciones con ataques.

"Tenemos indicios de inteligencia de que nuestros enemigos, Irán y sus brazos armados, pueden intentar provocarnos con ataques para perturbar las elecciones", afirmó el primer ministro. "No nos pongáis a prueba. Recibiréis golpes desproporcionados, mucho más fuertes de lo que imagináis. Será un golpe aplastante para vosotros", añadió, y aseguró que el Ejército israelí está preparado "tanto para la defensa como para el ataque".

El sistema Arrow, desarrollado por Israel con Estados Unidos, está diseñado para interceptar misiles balísticos de largo alcance, como los que Irán ha lanzado contra territorio israelí en enfrentamientos anteriores.

No es la primera vez que Netanyahu advierte sobre posibles ataques en vísperas de los comicios: a principios de septiembre ya había asegurado que existían indicios de que los adversarios de Israel podrían intentar atacar antes de las elecciones.

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