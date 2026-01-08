Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Mundo
Venezuela
08 de enero de 2026 - 09:59 p. m.

¿Cómo y por qué el petróleo definirá el futuro de Venezuela después de la caída de Maduro?

La parte fundamental en el plan de Trump para Venezuela es la extracción del petróleo. Esta tarea, que no es fácil ni rápida, definirá lo que viene para el vecino país en su futuro más inmediato y en el mediano plazo. Aquí le explicamos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago La Rotta

Santiago La Rotta

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Venezuela

Estados Unidos

Maduro

Trump

Petróleo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.