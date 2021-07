Visa a EE. UU.: ¿Abrirán citas para sacar la visa de no inmigrante?

La embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció en sus redes sociales que abrirá un número limitado de citas para sacar la visa de no inmigrante.

Por cuenta de la pandemia de Covid-19, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá suspendió desde marzo de 2020 las operaciones habituales para obtener una visa. Entonces muchas personas se quedaron en medio del proceso, otros ya había pagado, otros más quedaron esperando que les reprogramaran sus citas.

El pasado miércoles, 7 de julio, en la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos se anunció que: “La Sección Consular abrirá un número limitado de nuevas citas de visa de no inmigrante según lo permitan las condiciones locales y los estándares de bioseguridad. Quienes deseen programar o reprogramar una cita, deben revisar la disponibilidad en nuestro sitio web”.

La embajada les pide a quienes estén esperando seguir con su proceso que visiten la página de información de visa y sistema de citas para obtener información sobre cómo solicitar la visa de no inmigrante. Y aclaran que: “No tenemos una fecha estimada de cuándo podremos reanudar los servicios rutinarios de visas”.

El tuit, sin embargo, hizo que muchos colombianos se ilusionaran y entraran a la página para tropezarse con un problema: el sistema de agendamiento de citas solo está disponible desde 2023. (Aquí puede consultar las dudas más frecuentes)

Si usted revisa esa página aún se dice que, “debido a la pandemia de Covid-19, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá continua sin la posibilidad de reanudar las operaciones habituales de visa. Procuraremos hacerlo lo antes posible, pero no podemos dar una fecha específica en este momento. Si hace una cita regular de visa de no inmigrante para una fecha futura, puede ser cancelada si las condiciones en Colombia no nos permiten brindar esos servicios en ese momento. Se le notificará por correo electrónico si se cancela su cita y tendrá la oportunidad de reprogramarla”.

¿Cuáles son las visas de No inmigrante?

La Sección Consular de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá procesa visas de no inmigrante para viajes temporales de turismo, negocios, estudio y programas de intercambio, trabajo y otros propósitos.

En la misma página dice que el procesamiento de visa sigue limitado. Y aclara: “Estamos aprobando solicitudes de citas de emergencia para nacionales de Colombia y Venezuela y programando tantas citas como lo permitan las condiciones locales, los recursos y las medidas de seguridad en las categorías de visas críticas para la misión”.

¿Qué visas? “Estas categorías incluyen un número limitado de citas para estudiantes (F y M), visitantes de intercambio (J) y visas de empleo basadas en peticiones, así como visas de visitante para viajes de emergencia o propósito urgente. Si tiene un viaje de emergencia lo redireccionan a esta página para que siga las instrucciones y pueda solicitar una cita de emergencia.

¿Necesito programar una entrevista?

Si ya tiene una visa de validez completa tipo B1/B2, C1/D, D, F, H, J, L( no blanket) M, O u P que aún esté vigente o haya vencido hace menos de 48 meses, puede ser elegible para renovar su visa sin una entrevista.

En los casos de las visas de estudiante F o M, debe continuar en la misma institución o ingresar al mismo curso académico en una institución diferente. En el caso de las visas J, debe regresar al mismo programa de intercambio que su visa J anterior.

Los solicitantes menores de 14 o mayores de 79 años también pueden ser elegibles para exención de entrevista. Su elegibilidad será determinada durante su solicitud. Para iniciar el proceso, haga clic aquí y siga los pasos para solicitar una visa estadounidense.

Las tarifas

El Departamento de Estado informó que extenderá la validez de los pagos de visa de no inmigrante (conocidos como tarifas MRV, por sus siglas en inglés) hasta el 30 de septiembre del 2022, para permitir a todos los solicitantes que no pudieron programar una cita para la visa como resultado de la suspensión de las operaciones consulares habituales, la oportunidad de programar y/o asistir a la cita con el pago que ya han realizado.

Revise aquí las tarifas vigentes.