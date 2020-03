No desperdiciemos las experiencias de conservación comunitaria

Por Carlos Olaya*

Lo que está pasando en la Sierra de la Macarena es una enorme tragedia, no sólo por la pérdida de sus valiosos ecosistemas. En esta región hay muchos años de experiencias y propuestas de conservación comunitaria que se encuentran en riesgo de desaparecer entre la inestabilidad de la economía campesina, las amenazas de actores armados ilegales y, desde el fin de semana pasado, por las intervenciones militares anti-deforestación. Por ello, se requieren medidas para que, después de los operativos, el Estado vuelva a ganar la confianza y el trabajo con las comunidades campesinas.

Controlar los bosques amazónicos es muy costoso para burocracias centralizadas, al ser ecosistemas muy extensos y al estar alejados de los centros de influencia del Estado. No es tan sencillo como rodearlos con una cerca y poner vigilancia cada kilómetro. Por esto, no me tranquiliza que el gobierno celebre la “recuperación” de los Parques Naturales, después haber capturado 20 campesinos en la Macarena (Meta) para frenar la deforestación. ¿Cómo garantizan que, cuando se vayan las fuerzas armadas, no vuelvan más personas a deforestar en las mismas zonas?

Tras décadas de investigación y discusión, se ha encontrado que el auto-gobierno comunitario es una de las opciones más eficaces y eficientes para proteger estos bosques; ya que permite el diseño, implementación, monitoreo y sanción de reglas de acceso al bosque, que son controladas localmente por las mismas comunidades que viven cerca o dentro de los ecosistemas. En la Serranía ha habido muchas experiencias y propuestas de este tipo. Puedo contar algunos ejemplos de la última década.

Primero, en la Serranía se realizó uno de los pilotos de caracterización dentro del Parque Tinigua en 2015, para celebrar acuerdos de conservación con campesinos desde la Unidad de Parques Nacionales Naturales. Es más, el año pasado, se anunció el inicio de decenas de estos acuerdos para restauración participativa y ecoturismo entre Parques Nacionales Naturales y campesinos de la región, en las que se le da apoyo a los campesinos para que trasformen sus prácticas productivas hacia sistemas más sostenible, a cambio de que frenen la deforestación y ayuden a controlarla.

Un segundo ejemplo son las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Son una figura de ordenamiento territorial que busca frenar la ampliación de la frontera agropecuaria mediante la estabilización de la economía campesina, con medidas acordadas entre las comunidades y el Estado local. Entre ellas, la ZRC Pato-Balsillas, ubicada al lado del Parque Picachos (uno de los que protege la Serranía de la Macarena) demostró ser muy eficaz para frenar la deforestación en los bosques aledaños desde los años 90, según un estudio de la FAO del año pasado. En la Serranía las organizaciones campesinas han propuesto otras dos reservas campesinas, la ZRC Güejar-Cafre y la ZRC Losada-Guayabero, pero no se ha culminado el proceso de constitución, a pesar de que ambas ya agotaron todas las etapas de este trámite hace más de cinco años.

En estos, y en otros muchos ejemplos (como el ecoturismo comunitario, o la Agenda Ambiental campesina), se demuestra un gran potencial de conservación mediante auto-gobierno en el campesinado de la Serranía y avances en la colaboración entre las comunidades y el Estado para lograrlo. Ahora, no hay que ser ingenuos al promover estas experiencias. Cuando hay actores armados o élites ilegales que se disputan el control de la gente y los ecosistemas, se requiere del uso de la fuerza para luego consolidar el cuidado de los bosques con las comunidades. Pero se corre el riesgo de echar a la basura todo el trabajo acumulado cuando el ejercicio de la fuerza se concentra en campesinos, como ocurrió la semana pasada, porque aumentan la desconfianza de la población local frente a cualquier otra intervención institucional.

¿Qué va a pasar luego de los operativos Artemisa? ¿Al fin lograremos una gobernanza sostenible de los bosques? ¿O seguiremos de operativo en operativo, mientras se acaban los bosques y se multiplican los capturados? Las organizaciones campesinas están proponiendo una mesa de concertación que puede servir para avanzar en una solución al conflicto socio-ecológico que afecta la Serranía. El gobierno debería aprovechar esta oportunidad de diálogo y no desperdiciar tantos años de experiencias sobre conservación comunitaria.

*Investigador de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia.