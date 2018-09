Actriz Eileen Moreno, víctima de golpiza por parte de su pareja, el artista Alejandro García

-Redacción Actualidad

Eileen Moreno, actriz que ha participado en las producciones "Oye bonita", "La viuda negra", "Las prepago" y "La selección", denunció haber sido víctima de una golpiza por parte de su novio, el también actor Alejandro García Manrique.

En diálogo con Vicky Dávila en W Radio, la artista comentó que en julio pasado García Manrique le pegó fuertemente en la cara tras haber tenido una discusión. Cuando ella estaba sentada en la cama empacando sus cosas “siento la mano de él agarrándome el cuello y el pelo. Me tira al piso, empieza a insultarme y a arrastrarme por el pasillo. Yo siento mucho, mucho miedo porque era un noveno piso”.

Todo comenzó el lunes 23 de julio a las 11 de la noche, cuando en la casa de él se realizaba una reunión social. A esa hora, la actriz se sentó en la sala con él, momento en que García le pidió que le mostrara los mensajes que le escribían a ella en la red social Instagram. Como ella se negó, él le sujetó fuertemente la mano para desbloquear el celular con la huella digital.

“Ahí empezó a mostrar un lado que no me gustó, cogió bruscamente mi mano para desbloquear el celular con la huella del dedo, para él poder verlo. Ahí empezó a insultarme con palabras feas”, narró Moreno a W Radio.

La pelea no paró y Eileen Moreno decidió empacar sus cosas e irse con gente que acababa de conocer, pero cuando ya había salido del apartamento, según le contó a Vicky Dávila, recordó que había olvidado una bolsa con su pasaporte y unas sandalias.

La artista vallecaucana decidió regresar por sus pertenencias, pero García Manrique no la dejó subir al apartamento, por lo que la actriz se queda en la portería desde las 3 hasta las 7 de la mañana “recibiendo insultos por WhatsApp”.

Tras varias horas de espera, el portero le dijo a Moreno que subiera a recoger sus cosas.

“Yo subo, abro -porque tenía llaves- entro a la habitación, él tiene el celular en la mano listo para grabarme y yo le digo ‘ya no me grabe más’ y me voy”.

En ese entonces eran las 7 de la mañana, ya se había acabado la reunión, y en ese momento ella no entendía por qué él quería grabar toda la situación.

“Voy al rincón, agarro mis cosas, estoy sentada en la cama y siento la mano de él agarrándome el cuello y el pelo. Me tira al piso, empieza a insultarme y a arrastrarme por el pasillo. Yo siento mucho, mucho miedo porque era un noveno piso”, dijo Moreno.

Según el relato de la artista, aunque ella grita pidiendo ayuda -en ese momento hay dos personas más en el apartamento- García Manrique logra empujarla al ascensor, lugar donde la golpea.

“Yo sigo gritando y pidiendo ayuda a mi mánager -que vive en el mismo apartamento de García- y este tipo me manda un golpe con la mano abierta al lado izquierdo de mi cara… yo quedo aturdida, no puedo creer que me esté pasando esto, mi novio me pegó, sigo gritando y siento otro puño durísimo como por la nariz y ahí ya no tengo claridad, quedo aturdida”.

En la entrevista con W Radio, Eileen Moreno asegura que todo paró cuando el hermano de su mánager le hizo un gesto a García Manrique, momento que ella aprovechó para ir a la habitación de su mánager y refugiarse. Según la información del sitio web Gabrielblanco.cc, los artistas colombianos tienen como mánager a Gabriel Blanco, nombre que ella cita en la entrevista.

La actriz colombiana, al verse sola en el apartamento con tres hombres, decidió tomarse un video y publicarlo en redes sociales para pedir ayuda.

Más tarde, cuando logró baja a la portería del edificio, el portero no la ayudó llamando a la policía, por lo que ella misma llamó al 911. Finalmente, cuando llegó la policía, le preguntó varias veces si de verdad quería denunciar al actor, pues el uniformado le decía que posiblemente horas más tarde se retractaría. En la W Radio afirmó que ni la policía de Ciudad de México ni los paramédicos quisieron llevarla a un hospital, por lo que ella misma tuvo que pagar un taxi al Hospital Español.

Al principio de la conversación con Vicky Dávila, Moreno dijo que, a pesar de estar viviendo un proceso doloroso, siente que es responsabilidad hacerlo público para no sentirse “cómplice de la situación”.

Eileen Moreno comenzó a salir a finales de mayo pasado con Alejandro García Manrique, quien ha trabajado en las series "La Mamá del 10", "Hasta que te conocí" y "Señora Acero 2". El actor viajó primero a México y ella, que en ese momento ya tenía una relación sentimental con él, decidió quedarse en el apartamento de él en Ciudad de México, a donde viajó en busca de nuevas oportunidades laborales. La artista duró dos semanas en el apartamento antes de que él le pegara.

García Manrique, que según Moreno sigue en libertad, le dio una golpiza a la artista, quien sufrió fracturas desplazadas de los huesos propios de la nariz y del piso medial de la órbita izquierda, traumatismo del ojo y órbita no especificado. Asegura que ni García, ni la oficina de Gabriel Blanco le bindaron apoyo, que sí ha conseguido con el consulado de Colombia en México.