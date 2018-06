Agotada gabardina que responde a mensaje llevado por Melania Trump

La compañía, con sede en Portland, anunció en Instagram que la totalidad de los ingresos se destinará a la organización sin fines de lucro Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y Servicios Jurídico (Raices), que lleva a cabo actualmente una campaña para poner fin a la separación familiar en la frontera entre Estados Unidos y México.

El abrigo de Melania Trump llevaba impresas las palabras "Realmente no me importa. ¿Y a ti?" y provocaron indignación pública en las redes sociales.

En respuesta, Wildfang publicó una foto en Instagram que mostraba a una modelo con el mensaje en su cazadora: "Realmente sí me importa. ¿Y a ti?". La compañía comentó: "¿Y qué tal si hacemos nuestra propia versión de la chaqueta de Melania y donamos todas las ganancias a @raicestexas. ¿Quién se apunta?".

La publicación se volvió viral y recibió numerosas muestras de apoyo.

WE'RE ABOUT TO RAISE 50K FOR @raicestexas, LET'S MAKE IT 100K. WE'RE GONNA SCREENPRINT EVERYTHING WE CAN FIND OVER HERE, CHECK IT OUT!!!https://t.co/kRV9LR4VBu pic.twitter.com/Bl2xQsAifY