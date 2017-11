Agua con gas para los 20 barrios de París

Redacción actualidad

A París siempre se la ha asociado al lujo, la elegancia y todos los apelativos suntuosos que se le pueda dar. Desde 2010, el Ayuntamiento de la ciudad optó por instalar la primera fuente que proveyera a los parisinos de agua con gas, y ahora planea expandir la iniciativa a otros rincones de la ciudad.

De acuerdo con CityLab, medio aliado de la cadena televisiva estadounidense Univisión, la capital francesa contaba hasta octubre con ocho surtidores de agua con gas distribuidos por la ciudad, pero en ese mes una nueva iniciativa llevó a que se decidiera por poner una, por lo menos, en cada uno de los 20 barrios (conocidos como distritos) de la capital francesa.

Según información recogida por Univisión, en 2010, Anne Le Strat, directora de la Junta del Agua en París de ese momento, le dijo al medio 20 Minutes que “la gente a menudo me dice que tomaría agua de la pila si fuese carbonatada. Ahora no tienen excusas para no hacerlo”. Por ese motivo la ciudad le apostó a este tipo de fuentes para que la gente consumiera más este líquido. Pero con la decisión de llevarala a cada uno de los barrios este año, la propuesta se reforzará.

Uno de los periodistas de CityLab, medio de Atlantic Media sobre transporte, medio ambiente, vivienda, en octubre visitó una de las fuentes ya instaladas y escribió que "no estoy exagerando cuando digo que el agua de esta fuente era, dada la apariencia poco atractiva, una mágica sorpresa. Fresca pero no helada, es extremadamente efervescente, con un muy buen cosquilleo de mousse de burbujas que era casi como el agua mineral Vichy", se lee en el sitio web del medio de comunicación.

Los vertederos de agua son dispensadores grises con dos botones que al oprimirlos proporcionan el agua. Los parisinos la llaman "fuente espumosa" y aunque suministra un líquido de lujo, su apariencia no lo es.