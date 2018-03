Alto turmequé

-Redacción Actualidad

Unidos de verdad

Momentos sobrecogedores se vivieron en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín durante el conversatorio sobre la participación de las víctimas en la justicia transicional que organizó Colombia 2020 con la embajada alemana. Yojaira Pérez, sobreviviente de violencia sexual en Sucre; Teresita Gaviria, líder de las Madres de La Candelaria (movimiento contra la desaparición forzada), y Édgar Bermúdez, miembro de la Policía que quedó ciego luego de un ataque de las Farc, en Nariño, impactaron al público con sus relatos acerca de lo que esperan de la Justicia Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Funcionarios de estas entidades recién creadas, uniformados y universitarios terminaron llorando al escuchar los reclamos y espontáneamente se acercaron a abrazarlos.

Dispares

El procurador Fernando Carrillo está enfrentando una situación delicada en el interior del Ministerio Público, esto como consecuencia de las decisiones no consultadas de algunos de sus funcionarios. Mientras el jefe del Ministerio Público ha cuestionado públicamente el acuerdo judicial en el proceso contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, su procurador delegado para el caso lo avaló. Lo mismo ocurrió con la medida de aseguramiento contra el exgobernador Hugo Aguilar. Carillo está convencido de que hay pruebas para que esté en prisión, mientras su funcionario en la audiencia opinó lo contrario y pidió la libertad del procesado.

Prevenidos

Causó curiosidad un aviso de prensa de la campaña presidencial de Humberto de la Calle, en el que informó que “la única persona autorizada en el país para contratar o adquirir algún servicio o bien… o solicitar o recibir donaciones tanto en dinero como en especie” es su gerente, Ligia Stella Rodríguez Hernández, quien fuera secretaria general de la Superintendencia de Industria y Comercio como mano derecha de José Miguel de la Calle, hijo del exjefe negociador del Gobierno con las Farc. Preguntamos el motivo de la publicación y un vocero dijo: “Es para curarnos en salud y evitar que nos metan algún gol”.

Creyente I

Muchos comentarios a favor y en contra generó que el jueves el presidente Juan Manuel Santos haya dicho, en el foro “El proceso de paz en Colombia y el papel de las iglesias y las comunidades de fe”, organizado por el Consejo Mundial de Iglesias: “Hay una constitución mucho más poderosa, más rica e inspiradora: la Biblia”. Lo que nadie recordó es que el jefe de Estado había dicho algo parecido en plena campaña de reelección, en 2013, en la sede de la Misión Carismática Internacional. Entonces la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá le mandó un derecho de petición exigiéndole que se disculpara y que dejara de ir a los centros cristianos en busca de votos. Él les respondió: “La referencia del presidente de la República a la conexión del poder político con el poder religioso… no pretendió hacer una apología de la confesionalidad del Estado”.

Creyente II

Santos también dijo en pleno proceso de paz: “Le pido a Dios todos los días que me dé esas virtudes que debe tener todo gobernante y que dice la Biblia. Eso está inscrito en una capilla privada que hay allá en Buga, en el techo están las cuatro virtudes que debe tener un buen gobernante, según la Biblia. Dice que debe tener fortaleza, debe tener templanza, debe tener prudencia, mucha prudencia, y debe tener una altísima dosis de paciencia”. Y el 24 de agosto de 2010, durante una visita a la isla de San Andrés luego de que un avión sufriera un aparatoso accidente sobre la pista del aeropuerto, dijo que no hubo una tragedia mayor -aunque dejó una persona muerta- gracias a un “milagro particular”, y añadió que el director de la Aeronáutica Civil, Fernando Sanclemente, le dijo que en la nariz del Boeing “se encontró una Biblia, lo que tiene mucho significado. Eso es un milagro, un milagro muy particular, porque no sólo fue la mano de la Divina Providencia, la mano del Todopoderoso, sino por nuestros compatriotas que hicieron un trabajo realmente espectacular”.

Creyente III

Una fuente del Palacio de Nariño contó que el presidente sí consulta la Biblia y que quien lo ha acercado más al Evangelio es el comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, juicioso cristiano. Precisamente cuando lo nombró en el cargo, a mediados del año pasado, Rivera le agradeció con un “Gracias presidente” y citando un versículo: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios: Mateo 5:9”. Entonces volvieron a criticarlos recordándoles que Colombia es un Estado laico.

De carambola

El martes el presidente Santos consagró a los nuevos colegiales de número de la Universidad del Rosario. Son 15 estudiantes que tienen la responsabilidad de elegir cada cuatro años al rector de la institución, junto con los cinco integrantes de la Conciliatura, que es el máximo organismo directivo de la institución. El presidente de la República, en su calidad de Patrono, debe refrendar el proceso como lo han hecho sus antecesores desde que la figura fue concebida en el año 1653 por fray Cristóbal de Torres. Alguien recordó tras bastidores que Santos recita de memoria las obligaciones de esta colegiatura, hasta el punto que hace cuatro años dejó constancia ante los conciliarios que Álvaro Uribe había dejado un billar en la Casa de Nariño y que pensaba regalarlo, porque al haber recibido la Cruz de Calatrava, que lo distingue como Colegial Honorario, está impedido para jugar billar o entrar a “lugares de mala reputación”. Los colegiales tampoco deben “formar corrillos en la puerta o las calles vecinas al colegio y, ante todo, huir de las conversaciones indecorosas y de los modales zafios e incultos”. Santos no sabe que el expresidente Carlos Lleras Restrepo y exministros como Luis Fernando Jaramillo y Gabriel Rosas Vega recibieron clases de billar de parte del mayor campeón colombiano, Jaime Bedoya.

Fotogénico

La fama de James Rodríguez en Europa es creciente. A Múnich fue a visitarlo esta semana el famoso fotógrafo italiano Stefano Guindani, quien se interesó por la estrella del Bayern y de la selección Colombia por lo que representa a nivel de liderazgo para los jóvenes de hoy. Guindani se hizo más famoso desde 2014 cuando fue entrenador y juez del primer reality de talentos dedicados a la fotografía y transmitido por el canal Discovery. Aprovechó que James no estaba entrenando para meterlo al estudio y luego dijo en su cuenta de Twitter @instaxitalia: “Muy feliz de que James me haya posado”.



De donde vengo yo

Goyo, junto con su agrupación ChocQuibTown y con un discurso sobre su lucha por el reconocimiento de la cultura del Pacífico colombiano, y la primera dama, María Clemencia Rodríguez de Santos, confirmaron esta semana que presidirán la trigésima edición del Premio Cafam a la Mujer, un reconocimiento que exalta a mujeres comprometidas con la sociedad y ha hecho eco de más de 600 historias de las nominadas a lo largo de estos años. Será el miércoles 7 de marzo en el Teatro Cafam de Bellas Artes, donde se conocerá el caso ejemplar de una nueva ganadora.