Anciano de 99 años camina 9 kilómetros todos los días para ver a su esposa

Luther Younger, un ciudadano de Nueva York, demuestra diariamente con este gesto que al amor verdadero sí existe.

Younger lleva 55 años de casado con Waverlee, quien desde hace nueve años viene luchando contra de un cáncer cerebral.

Diariamente el anciano camina nueve kilómetros para visitar a su esposa en el hospital de Rochester, de acuerdo con la CBS News.

La hija de Younger afirmó que el hombre camina esa cantidad de kilómetros no porque no tenga cómo trasladarse, sino porque es un hombre hiperactivo. “Mi papá dice que caminar lo mantiene vivo”, explicó al medio Lutheta Younger.

"La gente me dice que actúe con respecto a mi edad. Están celosos porque no bebo, no fumo, porque no está bien", dijo el hombre que cumplirá 100 años en 2019.

Younger, al parecer es una persona de carácter obstinado. Sin embargo, a su edad hace flexiones como cuando fue marino y luchó en la Guerra de Corea en los años 50.

Con respecto a su esposa, declaró que ante la enfermedad no es débil y por eso la ama. "Es una dama hermosa y me trata como se supone que es una persona ... me hizo un hombre", dijo. "Es por eso que la amo, porque es dura. Ella no es débil ... Es el tipo de mujer que quiero", aseguró.

Su hija Lutheta, por su parte, inició una campaña en GoFundMe para que sus padres puedan costear los gastos de la enfermedad de su madre en el hospital Rochester.