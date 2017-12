Apagón en Disneylandia deja a visitantes atrapados en las atracciones

Un apagón afectó una docena de atracciones del parque de diversiones Disneylandia de California, que estaba repleto en una de las temporadas más ocupadas del año.

Los visitantes eran evacuados de atracciones en las áreas de "Toontown" y "Fantasyland", que se quedaron sin luz, así como el popular monorriel que conecta el parque, informó la prensa local.

"Determinamos que el problema está en un transformador del Disneyland Resort y nuestro equipo actualmente está evaluando y trabajando para restaurar la energía", indicó un comunicado del parque citado por varios medios y que no precisa cuánto tiempo tomará reparar la falla.

