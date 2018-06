Curiosidades del Mundial

Aquiles, el gato adivino del Mundial, no le atinó al triunfo de Argentina

Agencia Afp

Aquiles elimina a Messi

El gato sordo Aquiles, el 'adivino oficial' del Mundial de Rusia-2018, erró en uno de los marcadores de la jornada. Unas horas antes del decisivo partido de Argentina ante Nigeria por el plato de comida con la bandera de Nigeria, lo que equivalía a vativinar una eliminación de la Albiceleste. Aquiles adivinó los resultados de los anteriores partidos sobre los que 'opinó' con su instinto felino: las victorias de Rusia sobre Arabia Saudí y Egipto, la de Irán ante Marruecos y la de Brasil contra Costa Rica. Aquiles forma parte del grupo de gatos que protege el Museo del Hermitage de San Petersburgo de los roedores. El animal con dotes adivinatorias más conocido de la historia del fútbol es el pulpo Paul, que se hizo célebre por haber acertado todos los pronósticos que realizó sobre partidos del Mundial de Sudáfrica-2010.

Despertar mágico

A la hora de aferrarse a ilusiones, todo es válido antes de un partido del Mundial. Los argentinos encontraron una rendija en un posteo de un compatriota, un tal Sebastián Mario, que en abril hizo la siguiente predicción en las redes sociales: "En el Mundial empezaremos con el pie izquierdo, muchos problemas que llevarán a estar a punto de quedar eliminados en primera ronda. Calculo un empate con Islandia y una derrota con Croacia para empezar. Luego un despertar mágico contra Nigeria que nos depositará en octavos. A cuartos pasamos por una goleada. Llegamos a semis como súper candidatos ya que las grandes potencias serán eliminadas. En semis peleamos con dientes y uñas para empatar 2 a 2 y definir por penales. Ganamos". El resultado de la final no lo anticipa.

Russell Crowe felicita a Perú

En la Eurocopa de Francia-2016, el oscarizado actor neozelandés Russell Crowe se convirtió en un inesperado hincha de la Polonia de Robert Lewandowski, a la que animó en la distancia por internet, ganándose muchas simpatías en el país europeo. En este Mundial de Rusia, el protagonista de "Gladiator", en ausencia de Nueva Zelanda, ha animado en las redes sociales sobre todo a Australia, su país de adopción. Vio este martes por televisión la derrota 2-0 ante Perú, que eliminó a los 'Socceroos' del torneo. "Increíble gol de Perú", reconoció con deportividad Russell Crowe después de que André Carrillo abriera el marcador. "Bien hecho Perú. Fueron demasiado buenos", admitió el actor una vez consumada la derrota australiana.

Pesimismo local

En la prensa rusa comienzan a ver complicado poder clasificarse para los cuartos de final del Mundial. La derrota 3-0 ante Uruguay el lunes deparó un cruce difícil ante España, vencedora del Grupo B, y en un sondeo del diario deportivo ruso Sport Express un 70% de los internautas estimaban que Rusia iba a caer en octavos contra la 'Roja'. Los analistas del diario, eso sí, puntualizaban que la imagen mostrada por los españoles en el sufrido empate 2-2 ante Marruecos da alguna esperanza a los anfitriones.

Cuidando la pronunciación

Algunos comentaristas no lo tienen fácil para pronunciar los nombres de jugadores de otros países y hasta tienen que intentarlo varias veces antes de conseguir un resultado aproximado. No es el caso de la australiana Lucy Zelic, que trabaja para la SBS, una televisión pública dirigida a las minorías étnicas. Pronunciar correctamente es para ella "una cuestión de respeto hacia las culturas que tenemos en Australia", explica. Por eso se ha preocupado por averiguar cuál es la pronunciación correcta de los distintos nombres. Unas esfuerzos que algunos internautas no han comprendido, calificando de "insoportable" la narración. Pero Lucy se defiende: "Hay colombianos que me escriben y me dicen que llevan 37 años viviendo en Australia y que todo el mundo pronuncia siempre mal su nombre. Ver a alguien que lo pronuncia correctamente es hasta emotivo, por eso lo hacemos así".