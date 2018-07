Arrestan en EE.UU. a mujer que golpeó a un mexicano de 92 años con un ladrillo

AFP

Rodolfo Rodríguez paseaba por una calle en un suburbio al sur de la ciudad cuando, según testigos, fue agredido por una mujer que le gritaba que "tenía que volver a su país, que tenía que volver a México". El incidente se registró el pasado miércoles 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos. El anciano habría tropezado con la hija de la agresora.

"Ni siquiera choqué con la niña, solo le pasé por al lado y ella me golpéo hasta que sintió que estaba lista", dijo Rodríguez a CNN.

Un grupo de jóvenes siguió el ataque, pateando y golpeando al anciano mientras lo acusaban de tratar de llevarse a la niña. "¿Por qué? ¿Por qué me atacan?" decía Rodríguez, según recuerda Misbel Borjas, que vio todo el incidente. "Fue muy fuerte, traté de que pararan, les grité que lo dejaran, lo estaban golpeando delante mío, les decía déjenlo, le decían tú atacaste a esa niña y yo les decía no, no es cierto", dijo Borjas a Univisión.

(Le puede interesar: Enfermera confiesa que envenenó a veinte pacientes)

Rodríguez -que vive en México aunque tiene permiso de residencia permanente de Estados Unidos- estuvo hospitalizado y ahora se recupera en casa de sus familiares, que visita dos veces al año. Aún no puede caminar y tiene el rostro cubierto de moretones.

El sheriff informó en Facebook que el arresto se produjo el martes de noche. "La sospechosa, Laquisha Jones, mujer de 30 años y residente de Los Ángeles, fue detenida por asalto con arma letal y su fianza fue fijada en 200.000 dólares", escribió la autoridad, que investiga a otros sospechosos. "El arma no fue aún ubicada y el motivo [del ataque] se desconoce por el momento".

Rodríguez ha pedido "que le cobren el dinero que ha tenido que pagar por las heridas que le ocasionó". Sus familiares abrieron una campaña de recaudación de fondos en internet, que ya supera los 270.000 dólares.