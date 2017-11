Así es el universo de Stranger Things según Plaza Sésamo

CulturaOcio/Europa Press

La versión en inglés del programa infantil "Sesame Street" reprodujo un capítulo de la famosa serie de los hermanos Duffer de Netflix. Esta no es la primera parodia que hacen: Crespúsculo, Juego de Tronos, Star Wars, entre otras producciones han sido representados por la Rana René, el Comegalletas y compañía.

Desde que Plaza Sésamo llegó a la pequeña pantalla en 1969, millones de niños en todo el mundo han crecido siguiendo las aventuras de Elmo, Archibaldo, el Comegalletas, la Rana René y compañía. A lo largo de los años esta serie infantil ha parodiado diversas ficciones de éxito como Crepúsculo, Juego de Tronos, The Walking Dead, Star Wars o El Señor de los Anillos.

Aprovechando la segunda temporada de Stranger Things, Plaza Sésamo ha emitido un capítulo especial en el que el monstruo de las galletas, convertido en el Cookiegorgon, acecha Hawkins la noche de Halloween para hacerse con todos los dulces posibles. El sheriff Hopper, que en esta ocasión es un conejo, avisa a la criatura de que el monstruo de la sombra (un enorme pulpo) se acerca al pueblo para arrasar con las golosinas.

Al igual que en la serie de Netflix, Mike, Dustin, Will y Lucas, ataviados con sus uniformes de Cazafantasmas, inician la recogida de los dulces en Halloween, y son asustados por Max, que se oculta tras una máscara. Por su parte, la desaparecida Barb está atrapada en el Snackside Down envuelta con miles de dulces.

En la parodia no falta nada del universo creado por los hermanos Duffer, desde los dibujos en la casa de Will hasta el pequeño Dart, que ahora es una adorable serpiente amarilla. Siguiendo la tradición de Plaza Sésamo, Sharing Things (el nombre con que nombraron la parodia) tiene una gran enseñanza para los más pequeños y es que la madre de Will convence a los niños de que tienen que compartir sus dulces con el Cookiegorgon.

La versión del programa aún no ha sido doblada y subtitulada al español.

La segunda temporada de la serie se estrenó el pasado 27 de octubre y se desarrolla en torno la universo alterno que existe en la ciudad de Hawkins, Indiana. Para esta entrega, se introdujo un nuevo integrante a la banda de Mike, Will, Dustin y Lucas; se trata de Maxine, una niña amante a los videojuegos igual que ellos.