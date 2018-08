Así reaccionó un joven que padece síndrome de Down al verse tatuado en el brazo de su hermano

-Redacción Actualidad

Se trata de Erick y Rafael, dos brasileños de la ciudad de Rio de Janeiro, que han demostrado su amor. Rafael se tatuó en el brazo el rostro de Erick, su hermano menor que tiene síndrome de Down. El más pequeño quedó sorprendido por el gesto de su hermano.

Soares Sheila, la madre de ambos, fue la encargada de montar en su cuenta de Facebook el video, que ya cuenta con más de 400 mil reproducciones.

“Mis queridos amigos, cuando publiqué este video pude jurar que no causaría esa dimensión. Confieso a ustedes que todavía me asusta y todo eso, son muchos mensajes de cariño en 24 hs... Sólo que eso no se llama Rafael, ni erick ni elen, y yo tampoco... Eso se llama Dios. Porque fue él el causante del éxito de este video, porque a diferencia de lo que muchos piensan, nunca tuve nada fácil en esta vida, sólo yo y Dios y los amigos más cercanos saben bien lo que pasé en la vida para que Erick esté aquí con nosotros... Fueron muchas batallas, muchas aprobaciones, muchas peleas, muchas derrotas, y muchas victorias, pero nunca abandoné a mis hijos (pues yo los crié sola). ¿Sabes qué? Dios existe sí, basta tener fe, perseverancia y creer que un día todo se resolverá. Juro a todos ustedes que mi intención cuando publiqué este video fue sólo demostrar otro de sus episodios, pero le dio ese cariño a todos... Muchas gracias a todos los amigos que compartieron el video de mis hijos, quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todos ustedes!!!”, publicó en su cuenta de Facebook.

Por este hecho, Erick y Rafael, fueron invitados a varios programas de televisión en Brasil.

¿Qué es el síndrome de Down?

Es un trastorno genético del cromosomas 21 que provoca retraso intelectual y el desarrollo en una persona. De acuerdo al tipo de síndrome se puede decir que hay una triplicación total o parcial del cromosoma.

Médicos afirman que hay tres tipos de síndrome de Down. El más común es la trisomía simple, que se presenta en el 95% de las personas con esta enfermedad. En este caso todas las células del organismo poseen tres copias completas del cromosoma 21. El segundo tipo es la translocación, que está presente en 3,5% de la población Down y representa la existencia de un par extra parcial en lugar de uno entero en el cromosoma. Por último, se encuentra el mosaicismo, que es la altercación menos común con el 1,5% de los casos.

De acuerdo con el Estudio Colaborativo de Malformaciones Congénitas, Chile lidera la lista de países con mayor número de personas que padecen Síndorme de Down en Latinoamérica con 25 de cada 10.000 bebés nacidos. Luego le sigue Argentina y Paraguay. En el cuarto puesto se ubica Brasil y luego Colombia con 18 nacidos por cada 10.000 habitantes.

De acuerdo con Alicia Vargas, funcionaria de la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación (MEN), a partir de este año los estudiantes con limitaciones físicas, mentales, sensoriales o múltiples, podrán estudiar en los mismos centros educativos que el resto de la población, pero con garantías especiales para su aprendizaje.