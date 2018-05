Australiano ganó dos veces la lotería en menos de una semana

-Redacción Actualidad con información de AFP

Un hombre en Sidney rompió los esquemas de tener buena suerte, al ganar dos veces la lotería, menos de una semana después de la primera victoria. Obtuvo 1.020.487 de dólares australianos (770.000 dólares estadounidenses) el lunes de la semana pasada antes de ganar otros 1.457.834 de dólares australianos el sábado.

El sujeto de 40 años, sin identificar, es de la localidad de Bondi. Según el diario global El País el afortunado hombre le manifestó este lunes a NSW Lotteries, el organismo oficial de la lotería, “me dije que era demasiado bello para ser verdad”. Refiriéndose a la otra coincidencia en su caso, y esta es que compró ambos billetes ganadores en el mismo local de Hall Street.

"Me encantaría poder dar consejos a los demás sobre cómo ganar la lotería. Pero no tengo”, añadió el ganador de la lotería, "todavía espero comprar algo en Bondi o tal vez en Gold Coast. Ni qué decir de unas vacaciones en Honolulu. Me regalé un buen coche nuevo, pero el resto definitivamente lo haré con sensatez".

De igual manera, fue una sorpresa para el organismo de la lotería, pues aseguran que no comprenden la probabilidad de este caso, ya que han existido personas que han ganado dos veces a lo largo de su vida pero no en menos de una semana, expuso Matt Hart, el portavoz de la entidad, según el diario global El País.