Avantel es criticado por emplear personas de baja estatura para la campaña “Precios Bajos”

-Redacción Actualidad

“Utilizar a personas de talla baja para este tipo de publicidad es ofensivo y excluyente”; “Avantel pone a personas de muy baja estatura, los denominados “enanos”, a trabajar en sus campañas de ventas de planes impulsando un oportunista slogan: “precios bajos”. Así de bajo ha caído todo”.

Los anteriores son parte de los múltiples comentarios que se encuentran en redes sociales ante la campaña publicitaria ‘Precios Bajos’ utilizada por uno de los operadores la empresa de telecomunicaciones Avantel, en la que personas de talla baja repartían información sobre las tarifas de la empresa.

Triste que Avantel tenga que abusar de la condición de un ser humano para promocionar un “servicio”. Poco profesionales y éticas sus estrategias. pic.twitter.com/eJfWnzJ36F —  Iván Peña Barrera (@ivandarpen) 24 de abril de 2018

Al respecto, Avantel explicó: “Somos una compañía incluyente y respetuosa de todos los derechos de las personas. Estamos en desacuerdo con la asociación de características personales con acciones comerciales o publicitarias. Lamentamos si el hecho ejecutado por uno de nuestros distribuidores generó algún tipo de afectación, sensación de discriminación, perjuicio o daño a alguien”.

Con respecto a la campaña "precios bajos": pic.twitter.com/Qx0QT31hCp — Avantel Colombia (@Avantel_sas) 25 de abril de 2018

Por otro lado, existen quienes apoyan la campaña empleada por el operador, calificando el hecho como una “genialidad” y “buena idea”:

“Está genial, dejen la bobada”; “Esa campaña es una genialidad, no hay nada de malo, están generando empleo”; incluso hay quienes cuestionan a quienes no dicen nada por las mujeres en minifalda y patines repartiendo volantes: “Yo no le veo nada de malo, me parece peor poner mujeres en minifalda y con patines repartiendo volantes”.