En alianza con Unicef, el Banco de Bogotá lanza la primera tarjeta débito en beneficio de la educación, la salud y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el país. Conozca cómo funciona.

Con la certeza de que la emergencia sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19 no puede desincentivar los esfuerzos que se han realizado para mejorar las condiciones de vida de los niños en Colombia, especialmente de territorios de difícil acceso, el Banco de Bogotá lanza la primera tarjeta débito en alianza con Unicef, para aportar al desarrollo y bienestar de este grupo poblacional.

Julio Rojas, vicepresidente ejecutivo del Banco de Bogotá, explica cómo funciona esta nueva iniciativa y lo importante que resulta para la coyuntura que vive el país.

¿Por qué una compañía financiera decide apostarle a la niñez colombiana? ¿Qué los motiva?

Estamos próximos a cumplir 150 años y nos entusiasma pensar en cómo ayudamos a construir el futuro de los próximos 150 años, no solo del Banco, sino, aún más importante, del país.

Desde nuestra gestión estamos comprometidos con el progreso de Colombia y contribuimos de forma significativa a este objetivo a través de iniciativas que están enmarcadas en nuestra estrategia de sostenibilidad. Con Unicef nos aliamos hace tres años, buscando desde diferentes frentes, por ejemplo, el patrocinio a eventos como la carrera 10K, aportar a las causas que desarrolla, obteniendo resultados positivos en las regiones del país donde tiene presencia y ayudando a generar más y mejores oportunidades.

¿Desde hace cuánto tiempo estaban trabajando en la creación de la primera tarjeta débito en alianza con Unicef?

La alianza que tenemos con Unicef ha tenido resultados maravillosos que solo nos hacen pensar en cómo extender este apoyo a los niños, niñas y adolescentes del país. Solo en 2019, se vincularon 35.916 estudiantes al proyecto “Escuelas en Paz”.

Inspirados en estos resultados y con el compromiso de fomentar este impacto positivo de una manera sostenible en el tiempo, y como respuesta ágil a la coyuntura de COVID -19, el Banco de Bogotá y Unicef Colombia pusimos en marcha este proyecto tan ambicioso de crear la primera tarjeta débito en beneficio de la niñez.

¿Qué áreas buscan impactar con estos recursos?

En esta nueva etapa buscamos apoyar el goce de los derechos de educación, salud y nutrición de niños, niñas y adolescentes del país; y ampliar la cobertura de los programas de Unicef en territorios como La Guajira y Amazonia, beneficiando a más de 100.000 niños, niñas y adolescentes en los próximos años. Hasta ahora, hemos apoyado proyectos educativos en Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Caquetá. Nuestra meta ahora es apoyar proyectos en todos los territorios donde hace presencia Unicef.

¿Nos puede mencionar otras iniciativas que hagan parte de la estrategia de sostenibilidad del banco?

Recientemente reorientamos y fortalecimos nuestra estrategia de sostenibilidad y constituimos tres pilares: el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, a través de inclusión y cultura; la prosperidad económica del país, a partir de la digitalización y la educación; y el cuidado del planeta, mediante programas de ecoeficiencia y restauración ecológica.

Así mismo, integramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestra estrategia, para orientar nuestra gestión y contribución a la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, atendiendo los lineamientos de los diez principios del Pacto Global, el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, los Principios del Ecuador y el Protocolo Verde de Asobancaria.

En el tema medioambiental, por ejemplo, el Banco ha liderado iniciativas de ecoeficiencia, como la promoción de la movilidad sostenible en colaboradores y clientes, el desarrollo de proyectos de inversión responsable y el uso de energías alternativas. Desde la preservación de los ecosistemas hemos trabajado con la iniciativa Grupo Río —para la recuperación del río Bogotá— y Saving the Amazon —para la reforestación de esta zona del país—. Si no hay medio ambiente, nuestra sociedad no sobrevive.

En los frentes personas y prosperidad, el compromiso está orientado a generar desarrollo y bienestar económico y social para los colombianos, lo cual apalancamos a través de nuestros programas de educación financiera y apoyo a comunidades vulnerables.

Así, decidimos fortalecer nuestro compromiso con los colombianos y la sociedad, brindando más y mejores oportunidades que contribuyan significativamente con el progreso de nuestro país.

Compromisos en sostenibilidad

• Estar a la vanguardia en la transformación digital que requiere Colombia.

• Adoptar una cultura que acompañe la estrategia de transformación donde prime el agilismo, el trabajo colaborativo y una mentalidad de aprendizaje constante.

• Atraer y desarrollar el mejor talento, generando bienestar a los colaboradores para que se sientan en casa y orgullosos de sus aportes a la sociedad.

• Apoyar causas sociales para mejorar la calidad de vida de las personas a través de un modelo de valor compartido.

¿Cómo apoyar a la niñez colombiana?

¿Cómo solicitar la tarjeta?

Los clientes del Banco de Bogotá y nuevos clientes de cuentas de ahorro podrán solicitar su tarjeta débito Unicef -BdB sin costo. Esto no generará cambios en las condiciones de las cuentas y funciona igual que una tradicional.

Así funciona

Los tarjetahabientes del Banco de Bogotá que soliciten esta tarjeta verán reflejado un aporte del 1 % de sus compras destinado al apoyo de los programas de Unicef. El Banco de Bogotá aportará el mismo valor, duplicando el impacto positivo de la iniciativa.

Beneficios

Los clientes que hoy tienen su tarjeta débito y reciben la nueva tarjeta Unicef podrán seguir usando ambas. Para adquirirla, pueden entrar a la banca virtual y solicitar su tarjeta Unicef para su actual cuenta de ahorros, que será enviada a la casa sin ningún costo.

Para clientes nuevos

Para quienes aún no tienen cuenta de ahorros con el Banco de Bogotá, en www.bancodebogota.com tienen la posibilidad de abrir una y seleccionar la opción de tener una tarjeta Unicef.

De manera presencial

Para quienes hacen sus visitas en la red de oficinas, tanto clientes actuales como personas que aún no tienen cuenta de ahorros con el Banco de Bogotá, pueden solicitarla con los asesores para entrega inmediata.