Banco de Bogotá, reconocido como el Banco del Año en Colombia

La entidad financiera fue distinguida como el Mejor Banco de Colombia 2020 por la prestigiosa publicación ‘The Banker’, que destacó su oportuna respuesta a la crisis ocasionada por la pandemia, su robusto portafolio de productos digitales y su nuevo concepto de oficinas bancarias.

La revista inglesa ‘The Banker’, perteneciente al Grupo Financial Times, seleccionó al Banco de Bogotá como Mejor Banco en Colombia, según la premiación anual que reconoce a las principales instituciones financieras del mundo: Bank of the Year Awards 2020. Este reconocimiento se suma a los galardones otorgados por Euromoney, Global Finance y LatinFinance, publicaciones que también reconocieron al Banco de Bogotá como Banco del Año en Colombia 2020.

‘The Banker’ exaltó el liderazgo del Banco durante la crisis, resaltando el impulso dado al empleo a través de las líneas que la entidad abrió para el pago de nómina con respaldo del Fondo Nacional de Garantías y las soluciones entregadas a clientes para contrarrestar sus problemas de liquidez. La publicación destacó el completo portafolio de servicios 100% digitales para que más colombianos tengan acceso al sistema financiero, entre ellos, los créditos de vivienda con subsidios del Gobierno, nuevos productos para microempresarios, alcancías de ahorros para estimular el ahorro, adelantos de nómina y nuevos métodos de pago QR para evitar el contacto físico.

Por otro lado, la revista también resaltó los nuevos productos que el Banco, filial del Grupo Aval, ha presentado para mitigar el cambio climático y el exitoso concepto de oficina bancaria que la entidad ha implementado combinando tecnología para promover la autogestión, asesoría cara a cara y facilidades para adquirir y financiar tecnología en la sucursal.

“Los cuatro galardones que hemos recibido en el 2020 como Banco del Año en Colombia, reflejan la confianza que el mercado tiene en el Banco de Bogotá y por supuesto, las capacidades y compromiso de nuestro talento humano”, señaló Alejandro Figueroa, presidente de Banco de Bogotá.

“Nos llena de orgullo recibir el reconocimiento como el Banco del Año, precisamente en el 2020, año inmensamente retador para la banca. Nos adaptamos ágilmente a las nuevas necesidades de nuestros clientes, por esto hemos otorgado alivios por más de $20 billones de pesos, desembolsado más de $38,7 billones de pesos para acompañar el proceso de reactivación de nuestro país y creado nuevos productos 100% digitales” afirmó Julio Rojas Sarmiento, Vicepresidente Ejecutivo Banco de Bogotá.