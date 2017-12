The Big Bang Theory revela el gran secreto de Penny y Leonard

Cultura Ocio / Europa Press

La undécima temporada no está decepcionando a sus fans. El último capítulo de la sitcom de la CBS ha revelado uno de los secretos mejor guardados de la serie: por qué Penny llegó a dejar a Leonard.

Desde la tercera temporada de The Big Bang Theory, la relación entre el físico y la aspirante a actriz ha pasado por muchos altibajos, hasta que los protagonistas finalmente se casaron al comienzo de la novena tanda de capítulos. Todo fan de la serie sabe que lo de Leonard por Penny fue amor a primera vista, pero ¿cuándo se dio cuenta el personaje de Kaley Cuoco que el físico de Nueva Jersey era el hombre de su vida?

El capítulo 11x09, titulado 'The Bitcoin Entanglement', alterna los acontecimientos actuales con los hechos ocurridos hace siete años cuando Leonard, Raj y Howard comenzaron a sacar bitcoins por la diversión de resolver ecuaciones. En la época actual, Sheldon le cuenta a los demás que un bitcoin equivale a 5.000 dólares, por lo que sus compañeros corren por el ordenador de Howard para sacar la moneda digital que invirtieron y tratar de hacerse ricos.

No obstante, el ordenador va lento, por lo que recurren al portátil que Leonard le regaló a Penny tras una audición. Para sorpresa de todos, Penny admite que el portátil acabó en el piso de su ex novio Zack, lo cual no sienta nada bien a Leonard, quien, dejando a un lado su orgullo, acude a casa de la antigua pareja de su mujer para recuperar el dispositivo.

Una vez allí, Zack confiesa que en el ordenador hay un vIdeo que Penny grabó después de terminar su relación con Leonard, a pesar de que esta no recuerda nada. Penny aparece bajo los efectos del alcohol explicando que cortó su relación con Leonard porque le gustaba demasiado y sabía que él le propondría matrimonio, algo para lo que ella no estaba preparada. Este detalle tan emotivo nunca le llegó a Leonard porque Penny se desplomó encima del teclado y despertó al día siguiente con enormes lagunas en la memoria.

Para deleite de los fans, esta tierna explicación hace que Leonard se dé cuenta de que Penny es el amor de su vida y desmiente todos los rumores que apuntaban que se había casado con él por pena.