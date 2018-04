Es editado por las editoriales Knopf, de Penguin Random House, y Brown, Little de Hachette

Bill Clinton publicará el 4 de junio su primera novela que, además, será serie de TV

Redacción El Espectador y EFE

Bill Clinton publicará el 4 de junio su primera novela, un "thriller" que ha escrito junto al conocido autor de ese género James Patterson y al que ha aportado "detalles que solo un presidente puede conocer", según reza la publicidad. Estados Unidos, una crisis global y un presidente desaparecido son las únicas pistas del argumento que han adelantado las editoriales. Vea video promocional:





"El presidente está desaparecido" es el título de la novela que ya puede encargarse por adelantado a través de internet. El libro se publicará entre las editoriales de los dos, Knopf de Penguin Random House y Brown, Little de Hachette.



En la portada, que, como era de esperar, tiene como imagen la fachada de la Casa Blanca, el nombre del expresidente de Estados Unidos aparece por delante del de Patterson, que se proclama como el novelista que más libros vende en el mundo. “No les voy a revelar el misterio de quién es el presidente o por qué está desaparecido", dijo Clinton ante la presión de los periodistas por saber algo más. El expresidente ha publicado otros libros antes sobre su experiencia en política, incluida su biografía My Life (Mi vida), de 2004.



La primera presentación del libro de ficción tendrá lugar el 3 de junio en Nueva York, un día antes de que salga a la venta.



Por ahora hay una lista de casi 20 ciudades de Estados Unidos en las que el público podrá tener "una conversación con el presidente Bill Clinton" a propósito del libro, previo pago de las entradas correspondientes, que en el caso de Fort Lauderdale (Florida), donde estará el 12 de junio, valen entre 50 y 375 dólares.



En la mayoría de esas presentaciones estará también James Patterson, cuyo personaje más conocido es el agente del FBI Alex Cross.



Clinton, que fue presidente durante dos mandatos consecutivos desde 1993 hasta 2001, ha escrito antes otros libros, incluido el autobiográfico "My Life", pero hasta ahora no se había atrevido con la ficción.



Ni Clinton ni Patterson, ambos de 71 años, han dado detalles de la trama para que la intriga que está en las páginas del libro rodee también el lanzamiento.



En un video promocional colgado en la cuenta de Facebook de Patterson, el autor, que aparece sentado junto a Clinton, tan solo señala que se trata de "un presidente de Estados Unidos que se ve envuelto en una terrible crisis global y desaparece".



La novela lleva al lector a la misma Casa Blanca, al estrés y las decisiones imposibles que se deben tomar allí, a los peligros del mundo en la actualidad, abundó el novelista para destacar después la "importancia de la Presidencia de Estados Unidos".



Al respecto Clinton señaló que ser presidente de este país es un "profundo honor" pero es "el trabajo más difícil del mundo".



"Cada día trae algo nuevo y no todo es bueno", señaló Clinton, quien hoy se encuentra en Miami presidiendo una reunión de la Iniciativa Global Clinton en este caso para ayudar a los países caribeños a recuperarse de los huracanes pasados y prepararse para afrontar los del futuro.



Según señala la página web oficial de Patterson, residente en el sur de Florida, hasta enero de 2016 había vendido más de 350 millones de libros en todo el mundo y actualmente está en poder del récord mundial Guinness por ser el autor que más obras ha tenido en el número uno de la lista del New York Times.



Además de obras de ficción para adultos, Patterson es reconocido por sus libros para niños y jóvenes. La novela será transformada en una serie de televisión producida por Showtime.