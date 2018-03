Caen lingotes de oro de un avión en Rusia

En la ciudad de Yakutia en Rusia llovió oro. Literalmente. A bordo de un avión de la aerolínea Nimbus, que despegó de la ciudad rusa Krasnoyarsk en la mañana de este sábado 15 de marzo, había 9.3 toneladas de oro y otros metales preciosos que cayeron sobre la carretera aledaña al aeropuerto cuando la puerta de carga tuvo problemas técnicos y se abrió.

El caso lo han reportado los medios de comunicación que han llegado hasta el lugar de los hechos en donde las autoridades han encontrado por lo menos 172 lingotes de oro y otras gemas. Pero a la búsqueda todavía le falta mucho tiempo pues se estima que el metal precioso está regado en alrededor de 16 mil metros cuadrados en una región de Siberia, una de las más heladas de Rusia.

(Aquí puede ver fotos de una carretera en donde cayeron los lingotes)

"En Yakutia la temperatura es de -21 grados, está soleado, y se esperan lluvias de diamantes, platino y oro", escribió en su cuenta de Twitter el periódico The Siberian Times, quien estuvo en la zona entrevistando a los pobladores que no creen lo que pasó en su pequeña localidad.

It's -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold... Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia’s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is