Curiosidades del Mundial

"Caídas" de Neymar en el Mundial ahora sirven de publicidad

Agencia Afp

Las urgencias de Neymar

Las bromas sobre Neymar y su tendencia a irse al césped al menor contacto siguen proliferando. Esta vez fueron los servicios de urgencias médicas de Portugal, que utilizaron una forma original de denunciar el uso abusivo del 112, el número de emergencias europeo. En las redes sociales, el Instituto Nacional de Urgencias Médicas (INEM) de Portugal publicó una imagen de Neymar en el césped gritando de dolor, con el siguiente mensaje: "El 75,8 de las llamadas al 112 no son auténticas urgencias". Desde el inicio del Mundial, el jugador del París Saint-Germain de 26 años ha sido muy criticado en la prensa y en las redes sociales al estimarse que abusa repetidamente de las simulaciones. Incluso un penal pitado ante Costa Rica por una caída suya en el área fue anulado tras la revisión de la jugada en vídeo (VAR). Hasta en Brasil se bromea con esta cuestión y un bar de Rio de Janeiro aprovechó para atraer clientes, regalando pequeñas consumiciones cada vez que el astro de la Seleçao se tirara 'a la piscina'.

Actores enfadados

La representación de un musical basado en el hundimiento del Titanic en Nottingham terminó con el actor Niall Sheehy muy enfadado. El motivo: el martes, durante la función, dos mujeres de la parte delantera de la platea se desentendieron de lo que pasaba en el escenario para seguir en su teléfono móvil la tanda de penales ganada por Inglaterra ante Colombia en los octavos del Mundial. "También celebraban cada lanzamiento anotado", se indignó Sheehy en Twitter. "Son las mujeres más estúpidas del mundo", sentenció. Su compañero de reparto Kieran Brown también se enfadó por este incidente: "Dos señoras, una mayor y otra de mediana edad, estaban viendo claramente el fútbol en sus teléfonos durante el momento más fuerte, la escena de las botes salvavidas, celebrando y riendo como unas jovencitas estúpidas".

Efusividad bancaria

El buen Mundial de Inglaterra ha elevado la fiebre futbolística en el país y hasta incluso el presidente de su Banco Central, Mark Carney, poco acostumbrado a dejarse llevar por la euforia, participa de la misma. En un discurso el jueves en Newcastle, Carney lució un pequeño escudo del equipo nacional, el de los tres leones, en su chaqueta, como gesto de apoyo al equipo de Gareth Southgate. Preguntado sobre el impacto económico de un título inglés en el Mundial, fue optimista: "Sería bueno, totalmente". En un guiño a la elegancia de Southgate, que ha sido muy comentado en el Reino Unido en los últimos días, Carney bromeó diciendo que iba ir a "buscar su chaqueta" como otro gesto de comunión con el equipo. La marca que suministra los trajes a la selección, la cadena de tiendas Mark & Spencer, había explicado en los días previos que se habían elevado considerablemente sus ventas de chaquetas y trajes durante el Mundial, apuntando a la elegancia del entrenador como gran impulso.

Albóndigas y 'fish and chips'

Ikea, la multinacional sueca de muebles y decoración, es uno de los símbolos más reconocibles del país escandinavo en el extranjero y ha aprovechado su implantación en el Reino Unido para lanzar una oferta en los restaurantes de sus tiendas, ya que Suecia se enfrenta el sábado a Inglaterra en cuartos del Mundial: el "menú mitad-mitad", en homenaje a la gastronomía de ambos países, con la mitad del plato de albóndigas suecas y la otra de 'fish and chips'. El domingo, un día después de los cuartos, cuando ya se sepa cuál de los dos se ha clasificado a semifinales, el plato del equipo vencedor, ya por entero, tendrá una libra de descuento.

Un momento de nostalgia

El seleccionador Janne Andersson admitió este viernes que creció viendo fútbol inglés y que sus ídolos de juventud eran de ese país, al que ahora se enfrenta el sábado en los cuartos del Mundial. "He crecido con el fútbol inglés, en los años setenta la televisión sueca programaba un partido (del fútbol inglés) cada semana y lo esperábamos con impaciencia. Siempre he sido muy seguidor de esos disparos desde lejos, de los campos con barro. He crecido con ello, es mi segundo país. Pero el de ahora no es el fútbol inglés con el que he crecido. El fútbol ha cambiado y se ha homogeneizado, pero ellos siguen teniendo pasión y espíritu de lucha", estimó. Ahora tiene la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido.