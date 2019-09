Contenido desarrollado en alianza con la Cámara de Comercio de Cali

Cali, ejemplo de salud en Colombia

* Redacción Especiales

Cuando hablamos de salud, ¿usted prefiere precio o calidad? Si bien es cierto que la salud es el derecho humano a recibir sin distinción alguna, del más alto nivel de procedimientos y servicios que le permita a cada persona vivir dignamente, también es cierto que una atención preferencial, unos equipos de última tecnología y unos profesionales especialistas en el tema tienen un valor agregado.

La excelencia clínica se refiere a una industria de servicios médicos caracterizados, no solo por su complejidad, sino por los altos estándares de calidad en los procesos especializados. Según la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, entre 2000 y 2015 se registraron 867 patentes en Colombia para productos farmacéuticos y tecnología médica, de las cuales 91 se presentaron en el Valle del Cauca. Asimismo, hoy en el país contamos con 46 instituciones acreditadas con estándares de calidad internacionales para la atención de pacientes en Colombia; 5 de ellas están en Cali.Este hecho representa una gran oportunidad para acceder a un mercado creciente y altamente sofisticado en el que las clínicas y hospitales del Valle del Cauca pueden enfocarse, ya que varios cuentan con certificaciones de alta calidad.

Es ahí donde surge en Cali y el Valle del Cauca el clúster de Excelencia Clínica, conformado por las empresas relacionadas con la producción de bienes y prestación de servicios clínicos y médicos especializados con altos estándares de calidad. El clúster está conformado por 465 empresas, distribuidas en 12 segmentos de negocio: clínicas y hospitales, prestadores de servicios especializados, clínicas estéticas, insumos médicos, equipos médicos, prótesis e implantes, industria farmacéutica y servicios de apoyo (diagnóstico, outsourcing especializado, investigación especializada), productos químicos, comercialización y empaques.

Las cifras son el reflejo de su éxito. Según Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, entidad que coordina el programa de iniciativas clúster de Cali y el Valle del Cauca “en 2018, las empresas del clúster de Excelencia Clínica registraron ventas por $11,2 billones y un crecimiento promedio de 9,1% entre 2013 y 2018. El Valle del Cauca, fue el segundo departamento exportador en la industria de Excelencia Clínica el año pasado y las exportaciones del Departamento entre las empresas que integran el clúster de Excelencia Clínica crecieron 15,8% entre 2017 y 2018”.

A nivel internacional, los principales destinos de exportaciones de la industria de Excelencia Clínica en el Valle del Cauca en 2018 fueron Ecuador y Perú, y los principales productos exportados de la industria fueron medicamentos y esparadrapos y venditas, seguido por instrumentos de cirugía, anticonceptivos y vitaminas. El clúster tiene dos de las 15 mejores clínicas de América Latina, según el Ranking de la Revista América Economía 2018, dos IPS en las primeras cinco posiciones del Ranking de Reputación de Merco Salud, así como una clínica certificada con Joint Commission.

Con el propósito de seguir sofisticando el conocimiento del sector, el próximo 19 y 20 de septiembre se realizará Qualinn, el III Simposio de Innovación en Excelencia Clínica, creado con el objetivo de difundir conocimiento que dinamice las relaciones entre los equipos de trabajo de las clínicas, empresas farmacéuticas, universidades, científicos, investigadores y proveedores interesados en explorar oportunidades de colaboración que mejoren la atención médica y el desarrollo de nuevos negocios.

En el evento organizado por las empresas de la Iniciativa Clúster de Excelencia Clínica, basado en una visión interdisciplinar de la innovación, el desarrollo tecnológico y la internacionalización, se desarrollarán temas como: Los retos y las principales tendencias del sector salud, su integración con otras industrias, los avances e innovaciones en los modelos de servicio y de negocios, biotecnología, genómica y equipos médicos.

Carlos Andrés Pérez, explicó que el principal diferenciador de este evento es su visión interdisciplinar de la innovación enfocada a las empresas relacionadas con el mundo de la salud en todos los ámbitos y resaltó que las empresas del clúster de Excelencia Clínica han identificado como uno de los principales factores para su competitividad e internacionalización el desarrollo de negocios basados en la valorización del conocimiento científico que permita mejorar la calidad del servicio clínico.

Este simposio se consolida como un espacio de conocimiento en torno a las innovaciones que se registran en la salud en Colombia y el mundo, cuenta con la participación de autoridades nacionales e internacionales y este año espera a más de 300 asistentes entre empresarios, profesionales y representantes de industrias afines al sector.

El evento también contará con una zona de innovación en la que presentarán 10 desarrollos tecnológicos que fueron seleccionados por Reddi, la Agencia de Desarrollo Tecnológico del Valle del Cauca, que tiene como objetivo conectar la oferta y la demanda de nuevas tecnologías. Durante el evento, los investigadores y empresas desarrolladoras presentarán a los asistentes los beneficios de novedosos sistemas de diagnóstico, procedimientos clínicos y dispositivos médicos.

Al respecto, Juan Manuel Chaves, gerente de la agencia de desarrollo tecnológico, Reddi, resaltó que "la innovación en salud potencia los modelos de negocios disruptivos, reduce costos de acceso y mejora la eficiencia del sistema. Este tipo de innovación contribuyó sustancialmente a que la expectativa de vida en el mundo aumentara de 57 a 72 años en los últimos 50 años".

Algunos de los conferencistas de Qualinn, III Simposio de Innovación en Excelencia Clínica

Carlos Pardo Martin PhD

El Doctor Carlos Pardo Martin es socio de la firma de consultoría McKinsey & Company y está basado en Nueva York. Pardo Martin ha centrado su trabajo en la práctica de Salud y Servicios, enfocándose en estrategia y finanzas corporativas. Trabaja tanto con el ecosistema de proveedores como de pagadores de salud en temas variados como operaciones y logística, estrategia corporativa, y transformaciones de desempeño.

Previo a trabajar con McKinsey, Carlos se desempeñó como investigador postdoctoral en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde trabajó desarrollando nuevas tecnologías para dispositivos médicos y descubriendo medicamentos. Pardo Martin obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard, es ingeniero biomédico y físico de la Universidad de Navarra y de la Universidad de Madrid.

João Bosco Oliveira Filho

Tiene más de 15 años de experiencia en genética e inmunología, especialista y postdoctoral en inmunología clínica y de laboratorio en los Institutos Nacionales de Salud (NIH), EE. UU., Doctor en Patología Clínica en la Universidad de São Paulo. Tiene un doctorado en inmunología experimental de la Universidad de Ámsterdam. Oliveira Filho pasó siete años en los EE. UU., donde entró al departamento de inmunología y genética del Departamento de Medicina de Laboratorio en el Centro Clínico NIH. Ha publicado docenas de publicaciones en revistas internacionales de alto impacto y ha descubierto nuevas enfermedades del sistema inmunitario utilizando secuenciación a gran escala y otras herramientas de investigación genética. Actualmente es miembro del consejo editorial de la revista Journal of Clinical Immunology, una revista oficial de la Society of Clinical Immunology, y revisor de revistas como Blood, Human Mutation, Clinical Genetics y Journal of Allergy and Clinical Immunology, entre otras. Además, es CEO del Laboratorio Genomika-Einstein y Jefe de Genética del Hospital Albert Einstein en Sao Paulo.

Argenis Carmona

Odontólogo con amplia trayectoria en el área clínica, docente e investigador, que en la actualidad usa su conocimiento y creatividad para diseñar nuevas experiencias de salud. Enfocado principalmente en la innovación, el branding y las nuevas tecnologías, utiliza herramientas de coaching gerencial para ser el catalizador de nuevas ideas, mostrar nuevos caminos e inspirar conceptos de salud que se convierten en realidad gracias a su proyección estratégica. Ha conducido procesos de reinvención y diseño de marcas de salud dentro y fuera de las fronteras venezolanas, además de ser uno de los profesionales más influyentes para la eSalud de habla hispana. En la actualidad es el director general de la Agencia de Coaching para el sector salud Quirónea.