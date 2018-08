Chef mexicano Édgar Núñez presenta en Colombia propuesta de cocina ecológica

- EFE

El chef mexicano Édgar Núñez, quien está participando en la feria gastronómica "Sabor Barranquilla", presentó este sábado en la capital del Atlántico su propuesta de una cocina que combina lo tradicional con lo moderno, que es ecológica y socialmente responsable con las comunidades.



"Todos los productos que utilizo en mi cocina, desde los alimentos hasta los utensilios, son producidos totalmente en México y no es porque sea una propuesta nacionalista, sino porque como chefs tenemos que darle valor a lo que tenemos dentro de nuestros países", dijo Núñez a Efe luego de su presentación ante un nutrido público que se dio cita en el Centro de Eventos Puerta de Oro de Colombia de Barranquilla.



Al preparar platos en los que utilizó ingredientes producidos en su país como la tuna (fruto maduro de un cactus), chile y legumbres, Núñez manifestó que "lo que está pasando en la mayor parte del mundo es dejar de ver lo de afuera para ver lo que hay hacia adentro, de lo que tenemos como cultura, nuestra manera de comer".



Considerado como uno de los mejores chefs de México al desarrollar un concepto de frutería y verdulería de barrio, Núñez afirmó en su trabajo trata de "hacer una cocina lo más responsable posible con el medio ambiente". "No sirve de nada importar productos orgánicos de otros países, dejando una huella ecológica por traer un producto por 3.000 kilómetros", dijo el mexicano al anotar que "eso ayuda mucho a que nosotros podamos apoyar a otros sectores de nuestros países como el turístico o el agrícola".



Agregó que desde cualquier actividad que desarrollemos, no solamente en la cocina, "necesitamos ser más responsables con nuestra tierra y con nuestro entorno para dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor país mejor del que nosotros estamos encontrando".



"El asunto es tener la mayor responsabilidad social en lo que hagamos en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, en nuestra empresa o en nuestra casa", precisó Núñez, quien es miembro de una generación de cocineros mexicanos que buscan posicionar a nivel mundial la gastronomía de su país, buscando como base la raíz de la tradición y la modernidad misma, con una filosofía de conocimiento.



Sabor Barranquilla es un encuentro gastronómico que resalta los valores culinarios del Caribe, presentando una amalgama de sabores presentes en esta región de Colombia y el exterior, a través de sus máximos exponentes.



Esta feria reúne durante cuatro días la gastronomía impregnada de diferentes corrientes de los platos entre la cultura indígena, europea, negra y también asiática en algunos casos.