Cinco consejos para mujeres moteras

redacción Nacional

No hay duda de que las mujeres emprendedoras cada vez son más y más fuertes en el país. Eso también se demuestra en su destreza y mayor facilidad para manejar una moto y usarla como medio de transporte diario y para divertirse.

Se ha visto que las moteras cada vez son más demandantes en el estilo que buscan. Ya no se van por solo la facilidad y la velocidad, buscan verse bien y exigir en el tipo de la moto. Por supuesto, sin perder la femineidad y la pinta que las caracteriza, por eso a la comunidad de las motocicletas con más historia y estilo, Royal Enfield, también se han sumado varias de ellas. A pesar de aparentar ser motos grandes y pesadas, para las mujeres esto ha sido una característica mucho más llamativa para subirse a estas clásicas. Su estilo diferente y sus prestaciones las han hecho una opción muy interesante para ellas.

Además, las mujeres también están entrando en el mundo de las motos aventureras y de diversión. Ahora son importantes participantes en paseos extremos y de trayectos largos, sin miedo y con la misma destreza de sus acompañantes.

Mauricio Salazar, Country Manager de Royal Enfield explica que “La utilización de estas les permite librarse de los trancones, sobre todo en horas pico, a la hora de ir a sus trabajos y les da libertad de la que solo se disfruta en una motocicleta, las divierte y con esto mejora su calidad de vida”.

No en vano han sido varias moteras las que han participado en viajes internacionales, llegando a lugares impensables y con gran destreza en cualquier tipo de camino. Por ejemplo, una de las mayores (por cantidad de seguidores y no edad) blogueras del mundo del motociclismo, Vaune Phan, participó en el último Moto Himalaya, a bordo de una Bullet 500, comentándolo como un desafío sin precedentes "que no fue fácil, pero seguro que valió la pena".

También: ¿Cómo frenar correctamente una moto para evitar accidentes mortales?

Sin ir tan lejos, fue Eliana Vásquez la veterinaria que se convirtió en asesora de mujeres moteras desde su viaje hasta Argentina, asegura que su vida cambió luego de empezar a montar en moto: “viajar en moto con otras mujeres es lo más divertido del mundo, porque se nos quita la presión de estar al nivel de los hombres en cuanto a destreza, habilidad y conocimiento. En cambio, entre nosotras, nos entendemos muchos más; es compartir algo más que un café, que un cine, es compartir momentos irrepetibles para siempre”.

Y es que en el 2017 se subieron más de 157 mil mujeres a una moto y más de 90 lo hicieron con estilo a bordo de una Royal Enfield. Finalmente Mauricio Salazar, Country Manager de Royal Enfield, tiene cinco consejos clave para las moteras al momento de comprar y subirse a su moto:

1. Asegúrate de poder sostenerla: “al hablar de altura ambos pies deben tocar el suelo, para así tener el control de la moto, sobre todo en las paradas en los semáforos y demás, que es cuando muchas veces el peso nos gana”.

2. Que no te enseñe tu novio ni tu papá: una clase con los que saben realmente es escencial pues las escuelas tienen la dotación de todos los cilindrajes, te enseñan a manejar entre el tráfico y en diferentes terrenos y sobre todo te dan la seguridad que necesitas.

3. Estilo siempre, pero ante todo con protección. Ya en Colombia existen variedad de cascos certificados y seguros que van con tu estilo. “Un buen par de guantes que no solo te cubran del frío sino al momento de una caída o estrellada son escenciales. Pero fíjate que la protección sea buena y no te haga más daño que el golpe”.

4. “El seguro puede salvarte la vida a ti y a los demás. Hay que recordar que el seguro contra todo riesgo no solo te cubrirá tus gastos de daños en la moto en el momento de un accidente, sino también tus necesidades médicas, y si es necesario las de quien esté implicado en este”.

5. Jamás, pero jamás pierdas el respeto por las motocicletas. “Una moto es una gran opción de movilidad y diversión pero al igual que cualquier otro vehículo, debe ser conducida con mucha precaución. Siempre hay que tener todos los sentidos puestos en la carretera” finaliza Mauricio.

*Con información del equipo de prensa de Royal Enfield.