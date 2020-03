Colombia ocupa el séptimo puesto a nivel mundial en el nacimiento de emprendedores

Redacción Círculo de Experiencias

"Cuando se inicia un emprendimiento lo más difícil es creer en uno mismo, eso toma tiempo. Se siente raro que te paguen por hacer lo que te gusta y que no debas ir a una oficina, ni cumplir horarios. Ha sido increíble, hoy gano más de lo que ganaba en mi último trabajo, no tengo horario y siento que cada día va creciendo más, es algo que depende 100% de mí y eso me permite avanzar extremadamente rápido y tomar decisiones sin pedir aprobaciones", expresó Ricardo Fraile Rojas, emprendedor que se dedica a dar talleres online, asesorías en vivo a través de videollamada, creación de estrategias para las redes sociales de marcas y empresas, así como charlas en eventos. Fraile se ha dedicaso en los últimos cinco años a vender sus conocimientos y posicionarse como una marca.

De acuerdo con el informe Monitor Global de Emprendimiento (GEM) 2018 -2019, Colombia ocupa el séptimo puesto a nivel mundial en el nacimiento de emprendedores (5,82 %), después de Angola (40,8 %), Guatemala (27,5 %), Chile (25,1 %), Líbano (24,1 %), Perú (22,4 %) y Sudán (22,2 %). Y respecto a América Latina, se lleva el segundo lugar después de Chile en la de tasas de emprendedores potenciales (57,5 %) y la intención de emprender (50,2 %).Y es que los resultados en cuanto a innovación y emprendimiento en Colombia han sido muy buenos en los últimos dos años .

¿Y qué pasa con la igualdad de género? En el caso colombiano la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de mujeres es de 17,8% y el de hombres es de 24,9 %, cifras por encima del promedio de todas las otras economías que hacen parte del estudio. ¿Y eso qué significa? Que ocupamos el tercer lugar de los países de América Latina en tener mayor proporción de hombres y de mujeres en dicha tasa, una buena noticia, pero quedamos de terceros entre los que demuestra mayor brecha en la participación por género, ya que en 2018 la actividad emprendedora de los hombres incrementó en un 5,7 % con respecto a 2017 mientras que la de las mujeres decreció un 0,4 %. Sin embargo en los últimos tres años, la brecha entre mujeres y hombres emprendedores ha venido disminuyendo.

En el informe GEM también se habla de la relación entre el nivel de educación y los emprendimientos. En 2018 Colombia tuvo la mayor proporción de los emprendedores motivados por la oportunidad de tener su propia compañía y su nivel educativo se concentra en el universitario con un 90,6 %, junto con la educación técnica con 87,3 % y la proporción de los que emprenden por necesidad y que tienen educación primaria, que es del 26,1 %. De acuerdo con todos los protagonistas del ecosistema emprendedor, esto va en línea con que cada vez más personas están buscando crear un negocio por oportunidad y no por necesidad.

"Creo que es importante que se empiece a valorar más el conocimiento y los resultados que la forma o método como se adquirieron. Mientras eso ocurre, puede ser una muy buena alternativa emprender", dijo Fraile, quien habla de cómo han venido cambiando los modelos de aprendizaje, creando retos para la educación tradicional en el aula.

Según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para ser un emprendedor exitoso es necesario identificar la necesidad, realizar un estudio de mercado, tomar riesgos y no temer al fracaso, revisar y tener control de las cifras, tener un mentor o ejemplo a seguir, implementar nuevas tecnologías y herramientas digitales como las redes sociales, así como la actualización de los conocimientos.

Ignacio Gaitán, presidente de Innpulsa en una entrevista realizada por El Espectador, da algunas claves para emprender y ser éxito en el proceso: “Las competencias humanas son lo más importante, por ejemplo, a la hora de buscar dinero, crear relaciones o solo para oír lo que tienen que decir los mentores. Segundo, convencerse de que el dinero no es lo más importante. A veces hay un afán solo por generar dinero y los emprendedores deben entender que sus negocios son evolutivos y tienen que ir cambiando. La tercera es que estudien y adquieran las competencias que sus negocios les demanden”.

En el informe se destaca que el porcentaje de los servicios de consumo ha venido aumentando desde 2006 y continua presentando la cifra más alta, que corresponde a un 52,1% en 2018. Le sigue el sector de transformación, el cual ha venido disminuyendo y que corresponde a 27,6%. Los sectores de servicios industriales y extractivos son los que presentan cifras más bajas durante los años analizados con 16,5% y 3,8%, respectivamente.

Cabe destacar que uno de los factores que influye negativamente en la creación de un emprendimiento es el miedo al fracaso, pero el estudio GEM indica que en Colombia se tiene una de las cifras más bajas con respecto a la percepción del fracaso, luego está Panamá y Puerto Rico; y en el tema de habilidades con respecto América Latina y el Caribe, Colombia se encuentra en segundo lugar, seguido de Perú.

"Cuando empecé tuve miedo al fracaso. En ese momento ya llevaba un año viviendo de mis ahorros, pensando si montaba algo por mí cuenta, si seguía haciendo algunos trabajos freelance o si volvía a trabajar en agencias y oficinas. Fue un momento difícil porque me quedaban ahorros para vivir tres meses más. Si esto no funcionaba, literalmente, me quedaría en ceros. Emprender es un tema que depende de la acción, pasar de la idea a la ejecución es lo más importante, más allá de qué edad se tenga", manifestó Ricardo Fraile, el emprendedor.

El emprendimiento en Colombia viene tomando cada vez más fuerza. Por ejemplo, de acuerdo con el Índice Global de Innovación 2019 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), que midió 129 economías, con 80 indicadores que van desde mediciones tradicionales como inversiones en investigación, desarrollo y aplicaciones internacionales de patentes y marcas hasta la creación de aplicaciones para teléfonos móviles y exportaciones de alta tecnología, el ecosistema emprendedor ocupó el puesto 67. Al final, son los números los qu confirman la realidad: durante 2019 se crearon 309.463 empresas, 2,1% más que en el 2018, de acuerdo con el Informe de Dinámica de Creación de Empresas elaborado por Confecámaras.

