Oferta Laboral

¿Cómo analizan los reclutadores sus redes sociales?

* El Espectador

Aunque no lo crea su perfil en diferentes plataformas digitales dice mucho de lo que usted es. Quizá esta pueda ser la piedra en el zapato para que no consiga empleo.

Las redes sociales se han convertido en parte fundamental del día a día de muchas personas. Por medio de ellas se comparten pensamientos políticos, fotos con familiares o amigos, comentarios, y viajes, entre otros.

Hoy en día los analistas de selección de las empresas han notado cómo Facebook, Twitter, e Instagram, solo por mencionar algunas redes, son insumos eficaces para averiguar aspectos relevantes de los candidatos que se postulan a un proceso de selección. Sin embargo, queda una duda en el ambiente, teniendo en cuenta que las redes sociales son de uso personal, y dan la libertad de publicar cualquier contenido afín a cada persona que decida usarlas ¿es legal que un empleador analice el contenido expuesto en redes sociales para ser seleccionado o contratado?

Diana Paola Caro, Gerente de la firma 'Caro Abogados & Asociados' afirma que: "se debe analizar cada caso en particular. En Colombia por ejemplo, la regulación sobre el derecho fundamental a la intimidad, constituye el marco en que deben analizarse los límites en el acceso de los empleadores a la información contenida en las redes sociales de los trabajadores, en este sentido el acceso a datos sensibles que se relacionen con información proclive a discriminación supone la autorización expresa de los trabajadores" pero asegura a su vez que "no hay una ley clara que limite los alcances en materia de investigación de perfiles en etapas de contratación, ya que, en este caso particular, las empresas solo analizan información pública la cual ayuda a identificar elementos del candidato a contratar".

Por su parte, Mildred Figueroa, directora de reclutamiento de la plataforma Dreamjobs S.A.S da las siguientes recomendaciones para no poner en peligro su futura contratación:

Verifique que la información sensible esta protegida y solo pueda ser vista por personas que usted ha autorizado.

Revise como se ve su perfil para terceros no autorizados y analice si la información o fotos que son visibles representan los valores y condiciones de su perfil profesional.

Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, por esto, hay que tener presente que en un mundo digitalizado es mejor tener coherencia entre lo que se dice, se hace y se "postea" o publica.