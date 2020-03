Contenido desarrollado en alianza con Movistar

¿Cómo impacta la transformación digital en las empresas?

* Redacción Especiales

La simplificación de procesos, la ubicuidad y el fácil acceso a la tecnología han impactado en la forma de trabajar y de hacer negocios en las empresas. Esto se conoce como transformación digital. ¿De qué se trata? Es la reinvención que tiene una organización por medio del uso de la tecnología digital para optimizar la forma en que trabajan sus colaboradores y el funcionamiento interno de la compañía.

En entrevista con Fabián Hernández, presidente CEO de Telefónica Movistar, y Carolina Navarrete, directora de B2B de la compañía, explicaron en qué consiste este proceso y los beneficios que su implementación genera en los pequeños emprendimientos y en grandes empresas.

¿Cómo está el panorama de la transformación digital en Colombia?

Fabián Hernández: es un proceso que impacta a la sociedad, porque está cambiando la forma como nos relacionamos y en que vivimos. También impacta en los negocios, en cómo se hacen, y en los modelos que manejan. La transformación digital está cambiando la forma en que las sociedades pueden crecer y ser más eficientes.

La transformación digital es también una herramienta para todos los gobiernos, para que puedan ser más abiertos usando sus datos, y tener una relación más directa y eficiente con todos los ciudadanos. Es ese elemento que va a permitirle al Gobierno ser cada vez mucho más eficiente y cumplir con sus fines esenciales.

¿Qué debe tener en cuenta una empresa antes de comenzar una transformación digital?

Carolina Navarrete: es importante entender que cuando hablamos de transformación digital no solo nos referimos a tecnología, sino a un tema cultural. Es necesario tener un cambio de perfiles, definir una estrategia transversal que no solo permee los procesos informáticos o herramientas que se están poniendo a disposición de los clientes, sino que tengan una transversalidad en la organización.

Otro punto es rodearse de aliados que puedan acompañar ese proceso y que puedan definirle, en función de las oportunidades que se generan en cada uno de los sectores, cuál es esa tecnología que más beneficios le va a poder aportar a cada compañía.

¿Cuáles son los beneficios que la transformación digital les brinda a las empresas?

F.H.: mayor productividad, crecimiento económico y ser más competitivos en mercados internacionales. En el ámbito local, generar nuevos negocios, oportunidades de empleo, pero esto trae un reto importante, que es la necesidad que tenemos de aprender esas nuevas habilidades que exige el entorno digital.

Es necesario entender cuáles son esas nuevas habilidades para poder aprovechar esa curva de crecimiento que no podemos dejar pasar.

¿Cuál es el insumo más importante para este proceso?

F.H.: el primer paso que uno encuentra es que el oxígeno de la transformación digital es la conectividad. Si no hay conectividad no puede haber transformación digital. Para eso, en Movistar contamos con conectividad tanto fija como móvil, con 35.000 kilómetros de fibra óptica que les permiten a los clientes estar conectados a grandes velocidades. Aunque Colombia no es uno de los mejores países en penetración de Internet, en Movistar le apostamos a llevar la mejor tecnología y velocidad conectando hoy a 31 ciudades con velocidades que van desde los 50 Mb hasta las 300 Mbs.

¿Cómo se benefician las empresas?

F.H.: estar conectados les da la posibilidad de tener acceso a nuevas tecnologías, a tecnologías emergentes como el cloud, el Internet de las Cosas, el big data y la ciberseguridad. Y, ¿qué pueden hacer? Aumentar sus ingresos, es una oportunidad para que tengan más información y puedan generar nuevos nichos de mercado, llegar de manera distinta a sus clientes, ser más eficientes en sus procesos, y los costos van a cambiar de manera positiva en el sentido que van a poder optimizar más los recursos aprovechando esta tecnología.

¿Cuáles son los pilares de la transformación digital?

C.N.: tenemos el cloud, el big data, el IoT y la ciberseguridad. En el interior de cada una de esas verticales hay una cantidad de soluciones destinadas a diferentes sectores. En la IoT, por ejemplo, tenemos soluciones de seguimiento vehicular para las empresas que tengan flotas de transporte, y con esos dispositivos que se ponen en los motores pueden optimizar las rutas, hacer mantenimiento preventivo, monitorear en tiempo real y sugerir una ruta alterna en caso de problemas.

¿Esto responde a alguna necesidad de los clientes?

C.N.: totalmente. Nuestros clientes están cambiando, son cada vez más exigentes, les gusta la autogestión y valoran su tiempo. Necesitamos ponerles herramientas de autogestión que les facilite la vida y protegerles sus datos, que son su principal activo. Para eso tenemos un SOC, un centro de operaciones de ciberseguridad, que hace monitoreo 24-7 de las redes, el cual está conectado con otros 11 nodos en todo el mundo. Esto nos permite adelantarnos a cualquier ciberataque que se esté dando en cualquier parte del planeta.

Menciónenos algunos casos de éxito.

F.H.: entidades como el Sena, la Contraloría General, la Fiscalía, la Policía, Bancolombia, Itaú, Bancamía y el Banco Agrario. También tenemos servicios importantes con Ecopetrol.

¿Todos estos servicios están pensados solo para grandes organizaciones?

C.N.: tenemos que romper con ese paradigma. Hoy los emprendedores pueden acceder a soluciones que les permiten ingresar a los portales web, donde pueden tener sus productos, soluciones a la medida, como una oferta de planes móviles, y pueden seleccionar entre varios servicios de valor agregado digital que se adapte más a su negocio.

F.H.: un elemento a destacar para los emprendedores es la innovación abierta. Nosotros, por ejemplo, tenemos un nodo de innovación abierta para temas de internet de las cosas. El primer nodo de este tipo en Colombia. Ese laboratorio lo tenemos en las instalaciones de Wayra y lo que hay ahí es un nodo de la red LPWA que está específica para el desarrollo de todas las soluciones de IoT que son las redes de largo alcance y baja potencia.

C.N.: la idea de ese laboratorio es que emprendedores que quieren innovar vayan y prueben ahí su tecnología y busquen soluciones para retos que nos ponen las compañías. Al final es poder unir el mundo de los emprendedores y de la innovación con el mundo empresarial y corporativo que tiene retos por definir.

