¿Cómo redescubrir su propósito personal y laboral?

MARÍA ALEJANDRA MORENO TINJACÁ

Por estos días, cuando el país cumple con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio para contener la propagación del coronavirus, varias personas invierten el tiempo en aprender un idioma, hacer cursos por internet, rutinas de ejercicio en casa y dedicar un espacio para redescubrir su propósito de vida y profesional en épocas en el que la constante es el cambio.

La tarea no es sencilla. Desde el colegio, el paso por la universidad e incluso en el desarrollo del ejercicio profesional, siempre ha estado ese interrogante de ¿para qué viene a este mundo?, ¿cómo puedo aportar y generar cambios?, ¿estoy cumpliendo con mi propósito en la vida? Interrogantes que, en algunas personas, puede generar frustración o un sentimiento de vacío.

Pero este interrogante, en los últimos cuatro años hace parte no solo de las personas sino de las empresas, quienes hablan de un propósito superior y trascender en el tiempo. Una visión que más allá de una mirada filantrópica tiene como reto alinear sus objetivos con el de las personas y así crear una sinergia en la que se logren resultados sostenibles y personas felices en sus trabajos.

Esto parece un tema elemental, pero en la realidad, muchas personas no son felices en el trabajo que realizan, no sienten que tengan un propósito claro y por ende no son esos trabajadores que dan la milla extra en sus organizaciones ni en su vida personal.

El libro “Propósito, sentido + pasión”, publicado por el fondo editorial Reverté Management y distribuido en Colombia por Ediciones Urano, tiene diez capítulos en los que desarrolla temas como: encontrar un sentido a su trabajo, aunque este sea aburrido, ¿qué debe hacer cuando pierde la pasión por lo que hace?, no encuentras su propósito créelo usted mismo, o cinco preguntas para ayudar a sus empleados a que encuentren su propósito interior.

En cada lectura, los autores Morten Hansen y Dacher Keltner docentes y colaboradores de la Harvard Business Review, la referencia más influyente en el sector empresarial en temas de manejo de personas y de organizaciones, acercan al lector a esas experiencias que viven altos directivos de empresas como Unilever, Ford o Heineken, quienes le han apostado a buscar objetivos superiores que alinean con las personas y así logran resultados extraordinarios, pero resaltan que es un trabajo que se ha realizado en el tiempo y que se han encargado de que suceda.

“Muy a menudo, en las redes sociales, encuentro una cita que se atribuye a Mark Twain que dice: los dos días más importantes en tu vida son el día en que naces y el día en que conocer por qué. Con esta frase muchos van por la vida esperando que el destino los alcance y les encomiende una misión, pero no nos confundamos porque hasta cierto tiempo puede ocurrir. Pero en realidad para lograr un propósito profesional debemos centrarnos en encontrarle sentido a nuestro trabajo, en vez de esperar que nos lo proporcione por sí solo. En otras palabras, el propósito es un valor que tú mismo te creas, no una misión que se te encomienda”, se lee en el libro.

Y ese propósito, como comúnmente se cree, no es algo que esté separado de lo laboral y lo personal, sino que es poner esos dones y talentos de cada individuo al servicio de la sociedad y de la empresa, de esa manera será más significativo el trabajo que realice. Por eso, es importante que cada persona tome un tiempo para mirar cuáles son sus habilidades, qué le gusta hacer y cómo en su lugar de trabajo puede poner en práctica sus hobbies y así trabajar por cumplir sus objetivos.

Para lograr descubrir, redescubrir o crear ese propósito de cada persona, los jefes pueden ayudar cuando identifican qué labores realizan sus colaboradores de una forma excelente y con habilidad, qué los motiva para seguir adelante y así poder usar esa información para involucrarlos en proyectos en los que puedan desarrollar su máximo potencial y crear ese vínculo de compromiso con la empresa. Pues más allá de que las compañías inviertan en declaraciones de objetivos y valores, lo que realmente necesitan los colaboradores para estar comprometidos y satisfechos con sus trabajos es un sentido del propósito propio. “La gente es fiel a las compañías que respaldan su carrera profesional y sus aspiraciones personales”, dicen los autores.

Por eso, en este tiempo, en que el teletrabajo es el protagonista, cada persona puede tener un espacio para identificar esas aspiraciones personales que había olvidado, desarrollar nuevas habilidades, plantearse nuevos retos y tener conversaciones movilizadoras con los jefes para trabajar desde las preferencias y habilidades de cada uno. Es tiempo de recuperar esa pasión que por el ajetreo de los días se había perdido, y aprovechar el aislamiento para volver a enfocarse en esos objetivos superiores que mueven a cada persona. Porque sin duda alguna, cuando la crisis pase, se necesitarán personas más fortalecidas y apasionadas que quieran aportar desde cada uno de sus roles, ya sea personal o profesional.

*Reverté Management publica libros enfocados en el desarrollo personal y profesional. Las obras corresponden a traducciones al español de algunos de los principales best sellers y long sellers del área de management, además de las últimas publicaciones de autores como Daniel Goleman, Jim Collins y Brian Tracy.