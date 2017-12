¿Cómo se prepara una pizza en el espacio?

En esta foto del 18 de noviembre de 2017 proporcionada por la NASA, de izquierda a derecha, el estadounidense Mark Vande Hei, el ruso Sergei Ryazanskiy, el italiano Paolo Nespoli, el estadounidense Joe Acaba y el estadounidense Randy Bresnik muestran los resultados de sus pizzas hechas a la medida en el complejo orbital.

"Platillos voladores del tipo comestible. Pastel de Pizza producida desde cero, el IPDS (Intergalactic Pizza Devouring Squad) dice 12 votos positivos", escribió Bresnik en su cuenta de Twitter para expresar la aprobación de los tripulantes hacia las pizzas espaciales.

Flying Saucers of the edible kind. Pizza Pie created from scratch, the IPDS (Intergalactic Pizza Devouring Squad) says 12 thumbs up! pic.twitter.com/rPPEOEljsF

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 2 de diciembre de 2017