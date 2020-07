Con tecnología podemos volver a volar

El Espectador, en alianza con el Aeropuerto Internacional El Dorado, publica hoy la columna de Juan Sebastián Rozo, bajo el lema ¿Cómo se imagina el aeropuerto después de esto?

La actual crisis es resumida de manera contundente en una de las últimas portadas de la revista The Economist en la que se ve la Tierra con un letrero de “Cerrado”. Estamos frente a uno de los momentos más difíciles en la historia reciente de la humanidad, pero a la vez ante la más grande oportunidad para corregir el rumbo y repotenciarnos para generar cambios estructurales en lo que hacemos, pero -sobre todo- en la manera cómo lo hacemos.

Sin duda, la COVID 19 generó una fuerte y angustiosa parálisis en todos los ámbitos y a todo nivel. Sin embargo, también ha sido un acelerador implacable, e incluso despiadado, para que asumamos cambios que se venían posponiendo en todos los campos, principalmente en el tecnológico.

De hecho, es gracias a la tecnología que en buena parte la parálisis no ha sido mayor: la gran mayoría de las personas estamos haciendo uso intensivo del Internet, de herramientas digitales y aplicativos móviles ya no solo para entretenernos y comunicarnos sino fundamentalmente para trabajar y producir. Los gobiernos están recopilando, procesando y clasificando información masiva para tomar decisiones de manera ágil y acertada, responder a la crisis de manera más inmediata y eficiente. La pandemia empujó el uso de la tecnología y motivó la reinvención digital que desde el sector de las TIC muchos veníamos alertando y hoy nos tocó hacerlo. Insistíamos, que no era una ventaja ni una virtud sino una ineludible necesidad. A las patadas, pero nos tocó.

Es por eso que la reestructuración de los procesos productivos con incorporación de tecnologías maduras y avanzadas son un imperativo para las empresas y organizaciones de todos los sectores económicos que no respeta tamaño ni especialidad.

De hecho, son las industrias de alto contenido tecnológico como la de las telecomunicaciones o los pagos digitales, así como los emprendimientos de base tecnológica las que han podido dar respuesta más rápida y efectiva a la crisis, a pesar de todas las adversidades.

Por ejemplo, gracias al Internet fijo y móvil de alta capacidad y calidad, hoy es posible acceder a productos básicos y llevarlos a los hogares a través de canales de distribución de última milla gestionados por medio de aplicaciones móviles de mensajería y domicilios con sistemas de pago digital seguros y estables. La tecnología es el factor común que hace posible que estos procesos se realicen y que los servicios estén disponibles a pesar de tanta adversidad.

Otros sectores cruciales para la economía y la vida nacional han estado a la expectativa del regreso a la actividad. Los espectáculos, el turismo, el transporte aéreo son algunos de los sectores gravemente afectados por no poder operar. Su reto es lograr aprovechar estas complejas circunstancias de inactividad para prepararse y planear desde lo digital.

En el caso de los aeropuertos la apertura del tráfico aéreo en Colombia en algún momento llegará y para ese entonces los concesionarios de las terminales aéreas deben salir a operar los aeropuertos del futuro en donde la tecnología sea el elemento protagonista y central que garantice la seguridad y ayude a recuperar la confianza de los viajeros. Procesos redefinidos tecnológicamente en terminales de espacios redistribuidos tendrán un impacto en el flujo de pasajeros, picos de tráfico, nuevos tiempos y zonas de espera para lograr menor densidad es lo que se espera tengan preparados las aerolíneas y aeropuertos a nivel nacional.

Opciones de check-in en cola y pantallas de auto registro, acceso a los terminales exclusivamente para pasajeros registrados previamente a través de aplicaciones móviles, líneas de seguridad sin contacto, escaneo masivo con cámaras de temperatura, entrega y recogida remota de equipaje deben ser una realidad disponible para todos los pasajeros. Soportados en conectividad móvil de alta velocidad, Big Data, Inteligencia Artificial (AI), Internet de las cosas (IoT), tendremos aeropuertos inteligentes altamente automatizados y eficientes, amigables con los viajeros y sostenibles con el medio ambiente.

No tenemos una tarea nada fácil y los esfuerzos y sacrificios serán enormes. Sin embargo, está en nosotros asumir esto como la mayor catástrofe o como la más grande oportunidad. Sumadas tecnología, autogestión y conciencia ciudadana sobre el distanciamiento social, el cuidado y la protección serán determinantes para salir adelante más fuertes y mejores como sociedad.

De la mano de la tecnología avancemos, ahora sí, hacia la reinvención digital para recuperar la confianza, abrir el mundo y volver a volar.

*Exviceminitro TIC y Director de Asuntos Públicos Rappi región Andina

Contenido desarrollado en alianza con el Aeropuerto El Dorado.