Con video, novia pidió ayuda para encontrar a motociclista que la llevó a su boda

Redacción actualidad

Imagine la siguiente escena, digna de una película de Hollywood, una novia lucha contra el tráfico y el reloj para llegar a tiempo a su boda. Lo habitual es que la mujer llegue después que el novio para aumentar la emoción.

Sin embargo, la espera se sale de control y ella no llega. En la iglesia, el novio, la familia y los invitados esperan con ansias. La mujer atorada en el tráfico de una ciudad como Oaxaca de Juárez, en México. Todo apuntaba a que no llegaría.

El tráfico era causado por un bloqueos que la hicieron tomar una medida drástica. Alma Santiago, la novia, desesperada y triste se bajó del carro que la transportaba con su gran vestido y se montó en una moto. En un recorrido que no pudo pasar desapercibido por los transeúntes.

Gracias al motociclista Santiago llegó a su matrimonio. Pero en agradecimiento, una prima de la mujer compartió un video en Facebook en el que se ve a los esposos pidiendo que alguien dé con el paradero del joven. "Se busca al chico de la moto para el recalentado", dice la leyenda del video.

“Me dejó hasta las escalinatas de la catedral. Quisiera saber quién es porque sin él esto no hubiera sido posible”, menciona Santiago en el video que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y ha sido compartido cuatro mil veces.

En la publicación, los recién casados también le agradecen al hombre y le envían los mejores deseos. Tras la difusión de la grabación, el colaborador apareció, pero no quiso recibir dinero, ni asistir a la invitación. "Sólo me mandó un mensaje diciéndome que no quería ningún tipo de compensación y que le daba mucho gusto haberme ayudado a llegar a mi boda”, narró la oaxaqueña en diálogo con El País de España.

Alma Santiago, entre risas, hace una petición para que se terminen las protestas en su ciudad.