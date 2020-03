Conciencia ciudadana, la mejor opción contra la propagación

La rapidez con la que se expande el COVID-19 ha hecho que líderes de todo el mundo tomen drásticas medidas como el cierre de fronteras o las cuarentenas, tan nombradas en los últimos días. Sin embargo, expertos y ciudadanos de países a los que primero llegó el coronavirus coinciden en que la conciencia social es la clave para evitar su rápida propagación.

El coronavirus nos aleja físicamente, pero también podría unirnos más que nunca. Y jamás cada individuo del mundo había tenido en sus manos la responsabilidad de protegernos los unos a los otros.

“Nadie en esta ciudad puede creer que sus ganancias particulares están por encima de la vida, todos tienen que tener conciencia y cumplimiento en esta cuarentena para que, a su vez, podamos facilitar a la gente que la cumpla”, dijo Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Nada está por encima de la vida. Por eso, lo importante ahora es estar aislado, no salir a la calle y evitar el contacto social.

“He llegado a oír que solo se mueren los viejitos o los niños: pero todos hemos sido niños y la mayoría vamos a ser ancianos, y cómo sea, el individuo va por encima de todo”, dice Juan Vergara, arquitecto e influenciador de viajes.

Y es que la juventud ha sido una población clave en estos días de pandemia. “Tengo un mensaje para los jóvenes: no son invencibles. El coronavirus puede llevarlos al hospital durante semanas e incluso matarlos. Si no se enferman, las decisiones que elijan podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte de otra persona”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Estoy muy agradecido con todos los jóvenes que están difundiendo este mensaje y no el virus. La solidaridad es clave para derrotar al COVID-19 entre todos los países, pero también es clave entre los distintos grupos de edad”, enfatiza el director.

Los aplausos al personal de salud desde las ventanas, las melodías que resuenan en los balcones, las muestras de apoyo a los adultos mayores, las ayudas económicas de famosos, familias y empresas, y las actividades online de atracciones turísticas, nos demuestran que podemos estar unidos, y, por primera vez, combatir juntos este mal que puede atacar a cualquiera.

“Desde el principio, hemos dicho que nuestra mayor preocupación es el impacto que el coronavirus podría tener si alcanza a los países con sistemas de salud débiles o con poblaciones vulnerables”, añade Adhanom.

Quedándonos en casa hoy podremos volver a salir mañana y no le pediremos tanto a la vida, ahora la valoramos con sus detalles y valores más simples, como la libertad, o esa actitud de libertad, que debemos tener, según la hermana María Teresa, de las Carmelitas Descalzas, monjas con clausura papal; es decir que no hay salidas, a excepción de citas médicas.

“Paradójicamente, esta puede ser una oportunidad de descubrir la más genuina y grande libertad: la libertad interior que nadie puede quitarle. Es verdad que las autoridades nos obligan a estar en casa, y nos toca. Pero su libertad consiste en adherirse voluntariamente, sabiendo que es por un bien superior. Libre es el que tiene la capacidad de asumir la situación porque quiere hacer lo correcto”, dice.

Por otro lado, según Claudia Padrón, directora de posgrados en Psicología del Consumidor, de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, “comprar lo necesario también es una oportunidad única de pensarnos como ciudadanos conectados que debemos buscar balance en nuestros entornos y ser solidarios a través de un consumo moderado. Nuestro cuidado es el mejor acto de solidaridad que podemos tener hacia nuestro prójimo”, concluye.