Crearon en Canadá la cerveza 100% de marihuana

-Redacción Actualidad

La empresa Province Brands creó en Toronto, Canadá, la cerveza de marihuana a partir de tallos, trancos y raíces de la planta.

De acuerdo con los creadores del producto, el efecto psicoactivo se manifiesta de manera rápida y el objetivo es que la bebida tenga las mismas secuelas, pero en este caso sin el componente alcohólico.

Esta sería la primera vez que se prepara una bebida con los tallos y raíces de la marihuana y no sólo como un aceite agregado a la mezcla, como las cervezas que ya existen.

“Las cosas que nos iban saliendo eran horribles. Sabían a brócoli podrido. Con ayuda de químicos especializados logramos un buen sabor”, dijo Dooma Wendschuh, responsable de Province Brands.

El emprendedor dijo que el sabor de esta nueva bebida es seco y menos dulce que la cerveza normal. Agregó también que recomiendan tomarla con moderación, pues tiene los mismos efectos que la planta. “La marihuana no es buena para ti y nuestras cervezas tampoco. No deberías tomarla cinco veces al día, ni a primera hora cuando te levantes por la mañana. No estamos diciendo eso”, agregó Wendschuch.

Wendschuh, oriundo de Florida, se mudó a Toronto en 2016 y ha estado trabajando desde entonces para capitalizar la promesa de campaña del actual primer ministro Justin Trudeau hecha en 2015, según The Guardian.

En junio el parlamento de Canadá aprobó su uso recreativo convirtiéndose así, después de Uruguay, en el segundo país del mundo en legalizar la marihuana de esta manera. El 17 octubre de este año, la medida se hará oficial en el país norteamericano.

“No creo que haya otro lugar en el mundo donde podamos hacer este negocio”, dijo Wendschuh a The Guardian. “Canadá ya está liderando el mundo en la creación de una industria en torno al cannabis medicinal y esperamos que continúen liderando el mundo en el comercio y la industria en torno al cannabis para adultos”, aseguró.