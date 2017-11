¿Cuál fue el destino de los miembros de La Familia Manson?

Redacción actualidad

La noche del 19 de noviembre, en una cárcel de California, murió una de las leyendas más macabras de Estados Unidos: Charles Manson, de 83 años, el instigador de los asesinatos ocurridos en 1969 en Los Ángeles. (Lea: Los asesinatos de Manson, los crímenes que traumatizaron a EE.UU.)

En 1966, Manson fundó La Familia Manson, una comunidad hippie, en su mayoría mujeres, en la que participaron Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Lesli Van Houten, Linda Kasabian y Tex Watson.

Pero fueron dos noches las que pasaron a la historia y que sembraron el temor en unos y en otros, una especie de fascinación por Manson y su secta. El 9 de agosto de 1969, algunos miembros del grupo asesinaron en su casa en el 10050 Cielo Drive a Sharon Tate, actriz y modelo, quien tenía ocho meses y medio de embarazo y era la esposa del director de cine Roman Polanski.

Tate, de 26 años, recibió 16 puñaladas por parte de Tex Watson. En lo que parecía un ritual diabólico, la Policía de Los Ángeles encontró sangre por todas partes, a otras cuatro personas masacradas, y a Tate con una cuerda de nylon alrededor de su cuello. Además en la puerta de la lujosa casa hallaron la palabra Pig (Cerdo, en español) escrita con sangre.

Una noche después, La Familia Manson cometió otro acto de sevicia el de una pareja, Leno y Rosemary LaBianca, en Los Ángeles, California. Los asesinatos llenaron todos los medios de comunicación y el actor intelectual fue capturado y condenado a muerte, pero con la abolición de la pena de muerte su condena cambio a cadena perpetua.

Manson, al ser el líder de la secta, ha sido la figura principal. Se conoció el origen de su macabro plan como que todo se basó en una interpretación que le dio a la canción “Helter Skelter”, de The Beatles, su plan de acabar con los negros, que pasó la mayor parte de su vida en prisión y sus intentos por obtener libertad condicional y el permiso que obtuvo para casarse en la cárcel. (Lea: Fallece a los 83 años el asesino en serie Charles Manson)

Pero, ¿qué pasó con los actores materiales de los crímenes, quienes durante el juicio se reían y cantaron temas escritos por Manson?

Linda Kasabian nació el 21 de junio de 1949. Fue miembro de La Familia Manson y estuvo en la noche del 8 de agosto de 1969. Pero se quedó esperando a los demás en el carro que transportaba a los asesinos. A diferencia de los demás no fue sentenciada por ningún crimen debido a que fue un testigo clave en los juicios contra la secta. Kasabian huyó de la presión mediática regresando a New Hampshire. Ha concedido algunas entrevistas pero aparece en sombra para no ser reconocida. Tiene 68 años.

Susan Atkins participó en los asesinatos de Sharon Tate y otras cuatro personas. Sus padres eran alcohólicos. En 1967 conoció a Manson y se unió a su secta. Su devoción por el psicópata la hizo llegar a pensar que él era Jesús. En octubre de 1969 fue capturada por robo de carros y en la cárcel le confesó a una compañera que había disfrutado el asesinar a Tate, lo que le permitió a la Policía llevar a los integrantes de “La Familia” a juicio. En la cárcel se convirtió al cristianismo y se casó. También pidió la libertad condicional, pero se la negaron en 13 ocasiones. Atkins fue condenada a muerte el 29 de marzo de 1971, reducida a cadena perpetua. En 2008, le diagnosticaron un tumor cerebral lo que conllevó a su muerte a la edad de 61 años, en 2009, en prisión.

Tex Watson participó en las dos noches macabras. Fue condenado a pena de muerte, pero al igual que los otros su pena fue conmutada. Desde la cárcel, consiguió casarse, aunque después se divorció, y tiene cuatro hijos. También se convirtió en ministro de una iglesia cristiana. Tiene 71 años y le han negado la libertad condicional en 17 oportunidades.

Patricia Krenwinkel es la reclusa que lleva más tiempo en la cárcel en el sistema penal de California. En Manson encontró amor, ya que tenía baja autoestima por un crecimiento excesivo del vello corporal. Consideró ser monja. Reconoció en una entrevista que tuvo relaciones con Manson la noche que se conocieron. También participó en los asesinatos del 8 y 9 de agosto de 1969. Fue condenada a muerte, pero se conmutó a cadena perpetua en la prisión de Corona, California. Con el tiempo, se alejó de los otros miembros de La Familia y obtuvo una licenciatura en servicios humanos de la Universidad de La Verne. Ahora tiene 69 años y también le han negado la libertad condicional.

Leslie Van Houten fue condenada por los asesinatos de Leno y Rosemary LaBianca. Leslie sostuvo a la mujer para que otro miembro la apuñalara hasta matarla. A los 14 años se metió con un hombre mayor y tuvo un aborto espontáneo. Su segundo abogado intentó quitarle responsabilidad al asegurar que estaba bajo los efectos de alucinógenos y la influencia de Manson. En 2016, por primera vez votaron a favor de su libertad condicional, pero no se logró. Matt Groening, autor de Los Simpson, utilizó ese apellido para nombrar a la familia de Milhouse, los Van Houten.