Demandan a Herbalife por engaño

Agencia EFE

Un grupo de distribuidores de la multinacional Herbalife ha interpuesto en un tribunal de Miami (EE.UU.) una demanda de 1.000 millones de dólares contra la compañía por supuesto engaño en la promesa de ganar sumas de dinero, algo que no se cumplió.

La demanda fue presentada por Patricia y Jeff Rodgers, dos distribuidores que, aseguran, asistieron a todas las convenciones y eventos denominados "Círculo del éxito", actos en los que se les prometía ganar mucho dinero vendiendo sus productos nutricionales pero que solo les reportó pérdidas.

De hecho, no solo no se enriquecieron, sino que Patricia Rodgers estima que tuvieron pérdidas por unos 100.000 dólares, incluidos 20.000 dólares empleados en asistir a los eventos de Herbalife, multinacional que tuvo un beneficio neto en 2017 de unos 4.400 millones de dólares, recogió el diario Miami Herald. (Lea: Lo que tal vez no mencionó su asesor de Herbalife)

Ahora, los Rodgers y otros exdistribuidores de Herbalife han presentado una demanda por 1.000 millones de dólares por daños en un tribunal de Miami que podría implicar a más de 100.000 personas que se encuentran en una situación similar.

"Hicimos todo lo que nos dijeron que hiciéramos. Asistimos a todos los eventos. Viajamos y gastamos dinero. Y no tuvimos éxito como dijeron que lo tendríamos", dijo Rodgers en una entrevista con el citado rotativo.

"Te involucras en ello hasta tal punto que es casi una mentalidad de culto", aseveró.

Uno de los puntos que diferencia esta demanda en Miami de otras contra Herbalife es que apunta al sistema de eventos conocido como "Círculo del éxito", que persuade a los distribuidores de la conveniencia de asistir a todos los actos que se celebran en el país con los gastos por cuenta propia, señaló a este rotativo el abogado de la pareja, Etan Mark.

A los distribuidores "se les promociona" con el gancho de cómo "aprender a hacerse rico" y al mismo tiempo "contratar a más personas para convertirse en distribuidores en lo que se denomina la 'línea descendente'", agregó.

"Cogí el dinero que tenía. Seguí el sueño que me vendieron. Era adictivo. Era casi como si te hipnotizasen y estuvieras en una especie de trance", se lamentó Rodgers.

"Entonces te das cuenta de que realmente me engañaron", se quejó la exdistribuidora de esta compañía vendedora de suplementos vitamínicos y para la pérdida de peso a través de una red de distribuidores independientes.

Herbalife, con sede en Los Ángeles, cuenta con 8.300 empleados en todo el mundo y cerca de 2,3 millones de distribuidores independientes, con su mercado principal en Norteamérica, China y Asia.

En 2016, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos obligó a Herbalife a pagar 200 millones de dólares de indemnización a los consumidores/distribuidores a los que engañó con promesas de ganar sumas de dinero que nunca llegaron.

La compañía vendedora de suplementos vitamínicos y para la pérdida de peso aceptó reembolsar esa cantidad de dinero y reestructurar su sistema comercial para zanjar las demandas de la FTC.