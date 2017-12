Detective Pikachu, la película de acción real de Pokémon, ya tiene protagonista femenina

Cultura Ocio / Europa Press

Kathryn Newton, la hija de Reese Witherspoon en Big Little Lies, está en negociaciones con Legendary Entertainment para protagonizar el esperado filme.

Detective Pikachu, la primera película de acción real basada en el popular juego de Pokémon continúa cerrando su reparto. Y Kathryn Newton, la hija de Reese Witherspoon en Big Little Lies, está en negociaciones con Legendary Entertainment para protagonizar el esperado filme, que comenzará su rodaje el próximo año.

Según informa Variety, Newton podría aparecer junto a Justice Smith (The Get Down) interpretando el papel principal femenino, mientras que Smith dará vida al protagonista masculino del filme. El famoso juego se presentó por primera vez en Japón en 1996 y ahora, Universal Pictures será la encargada de distribuir la primera adaptación cinematográfica de Pikachu realizada fuera de Japón.

El guión de la película está en manos de Alex Hirsch y Nicole Perlman, y no será hasta el 15 de enero de 2018 cuando Rob Letterman comience a rodar Detective Pikachu.

Tras el descontento de los fans con la última película de Pikachu, Pokémon ¡Te elijo a ti!, estrenada el pasado 5 de noviembre, se espera que, aunque sean pocos los detalles que se conocen aún de la adaptación en carne y hueso, la película supere a las de animación.