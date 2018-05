Detienen a abuela de 95 años por pegarle con chancleta a su nieta por "perezosa"

EFE

Una mujer de 95 años fue arrestada en Daytona Beach, al norte de Miami, por pegarle con la chancleta a su nieta de 46 años, a la que acusó de perezosa y de aprovecharse de todo el aire acondicionado de su habitación.



Hattie Reynolds llamó a la Policía para quejarse de que su nieta Janeen Williams se la pasaba acostada en su habitación y que quería sacarla de su cama.



Sin embargo, la Policía tuvo que arrestarla a ella por violencia doméstica después de que admitiera que le había dado una reprimenda con el calzado en el rostro el pasado 5 de mayo.



"No tengo para pagar el aire acondicionado todo el tiempo para que ella esté a la habitación", dijo Reynolds a la Policía, según el diario The Daytona Beach News-Journal.



El jefe de policía de Daytona Beach, Craig Capri, dijo a la prensa que la nonagenaria no era una amenaza, pero que debía seguir la ley y arrestarla.



"La violencia doméstica es una ofensa muy grave y las manos de los agentes están atadas", agregó Capri.



Las autoridades señalaron que tuvieron las consideraciones debidas por su edad al arrestar a Reynolds y la dejaron libre tras pasar una noche encerrada después de que su nieta señalara que no va a presentar cargos.



Al salir Reynolds dijo que se sentía bien, que apenas le dolían los pies.