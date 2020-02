Contenido desarrollado en alianza con Casa Toreros

Duelo de Titanes en La Santamaría: un cartel de talla mundial para el cierre de la temporada bogotana

Redacción Especiales

Hace una semana que Andrés Roca Rey confirmó en El Espectador su regreso a los ruedos, precisamente en la corrida que pondrá el broche de oro a la temporada colombiana. Desde entonces, la demanda de habitaciones en los hoteles de Bogotá no ha dejado de crecer. Igualmente ocurre con las reservas en los restaurantes y negocios aledaños a la plaza de toros, que confían hacer su “agosto” el primer día de marzo con el gran fin de semana taurino que se ha programado en la ciudad.

El hecho de que el peruano, después de un mes de baja por problemas de salud, decidiera volver en Bogotá, no sólo es un gesto con una ciudad que necesita que las figuras den la cara en su ruedo y acompañen a una afición tan golpeada, sino, además, una apuesta por un espectáculo que gana categoría máxima con su presencia, pues, como ya él mismo lo expresó, “es un gran cartel”. Y añadió, “creo que el público va a disfrutar esta tarde como ninguna otra. De verdad que siento un compromiso especial con este día y quiero quitarme la espinita por no haber podido estar en el arranque de la temporada. Concentraré todo lo que llevo dentro para que así sea”.

Con esa declaración de intenciones, el balón quedaba en el tejado de sus compañeros de cartel, y especialmente de Sebastián Castella. Pues muchos profesionales y aficionados ven en ellos una rivalidad que se palpa en la arena. Algo que se avivó con el hecho de que la ausencia de Roca Rey en la primera corrida de la temporada bogotana fue cubierta con la presencia del diestro francés. Ya lo dijo Sebastián, “el ambiente vivido esa tarde confirma que La Santamaría es una de mis plazas consentidas por el trato recibido siempre por la afición, me encuentro muy ilusionado con volver y poder disfrutar igual o más que la primera tarde, llevo unos días sin descanso preparándome en ganaderías en España, estoy comprometido en mantener el nivel en estas corridas que me quedan de la temporada americana”.

Lo hecho por Castella en esa primera tarde bogotana confirmó lo que ya demostró en Manizales, que es un torero distinto, evolucionado y que, después de 20 años en la élite del toreo, ha conseguido reavivar la ilusión por ir a verle torear en la plaza. “Encontrar la libertad, poder torear con esa libertad y expresar lo que siento, como cuando estaba comenzando, es una maravilla”, cuenta el torero y añade, “creo que esa es la clave”.

Sobre su enfrentamiento con el peruano, Sebastián opina que la corrida “será de mucha expectación con la reaparición de Andrés, que tiene un gran cartel en esta plaza. Pero también Juan de Castilla es poseedor de grandes cualidades y con seguridad saldrá a defender lo suyo. Por mi parte vuelvo como si fuera mi primera tarde, con mucha ilusión y la máxima responsabilidad de entregarme”.

Pero si Castella y Roca Rey intentarán demostrar que son los mejores en La Santamaría, el colombiano Juan de Castilla no lo hará menos. El antioqueño considera que “el domingo es uno de los días más importantes en mi vida y carrera. Cada día suma un nuevo reto, pero esta corrida de toros es el reto. Compartir tarde con dos máximas figuras del toreo no es fácil. Son dos toreros de mi admiración, porque todo se lo han ganado a pulso y aprovechan cada oportunidad para arrear y defender su lugar”. Sin embargo, Juan no es nuevo en estas lides, ya que en 2018 indultó en Bogotá un toro de Juan Bernardo Caicedo, la misma ganadería que se lidiará este domingo, y con Enrique Ponce y el mismo Roca Rey en el cartel. “Me hace mucha ilusión medirme con ellos, ya que me encantaría estar a su nivel y la única manera de conseguirlo es igualarlos en la plaza y emocionar a la afición tal cual ellos lo hacen”.

No hay mejor manera de echar el cierre a una temporada que, según el propio diestro nacional, “ha sido un gran impulso a la tauromaquia nacional. Me alegra mucho que una empresa extranjera ayude tanto a los toreros nacionales, dándoles lugar en grandes carteles y sobre toro creando afición. Haciendo que nuevamente el pueblo y la gente que años atrás asistían a la plaza, hoy en día puedan volver. Es una feria estructurada, pensada y hecha para todos los gustos. Ojalá puedan continuar”.