El 85 % de las mujeres colombianas aspiran a tener un negocio propio

Una encuesta en la que participaron 9000 mujeres de 15 países, reveló que en Colombia el 73% de las mujeres quiere ser su propio jefe y el 54% dar soporte a su familia.

“Cuando hice las prácticas en la universidad realizaba reseñas de películas, edición de video, locución, todo lo que me gustaba estaba en un solo lugar, entonces hace dos años y medio quise intentarlo y no imaginé que mi emprendimiento fuera a crecer tanto y ahora tengo colaboradores. Siento que con este sueño que es mío he podido ayudar a otros”, dijo Victoria Sánchez, fundadora de ‘Viendo con Otros Ojos’, emprendimiento especializado en reseñas y críticas de películas y series.

Por su parte, la encuesta anual de “Emprendedores Mundial”de Herbalife Nutrition, a cargo de OnePoll, reveló los desafíos que enfrentan las mujeres en el lugar de trabajo y la meta que tienen muchas encuestadas al abrir su propio negocio. En la muestra participaron 9000 mujeres de 15 países, evidenciando que, a nivel mundial, la mayoría de ellas (72%) aspira a iniciar su propio negocio; 50% de ellas todavía no lo tiene, pero 22 % sí, aunque les gustaría iniciar otro.

En el caso de Colombia indica que el 73 % de las mujeres tienen la motivación de emprender para ser sus propios jefes, seguido por el soporte a su familia con un 54 % y por pasión con 53 % y el el 85% de las mujeres colombianas encuestadas aspiran a abrir su negocio independiente.

“Lo que más me motiva es el amor que siento por el cine y por la capacidad que tienen esas personas de plasmar una historia en el papel y llevarla a la pantalla grande. Amo el cine tanto como a los libros y siempre que hay cintas basadas en libros los leo antes de verlas”, manifestó Sánchez.

En nuestro país, convertirse en un modelo a seguir para las mujeres más jóvenes resultó ser un factor motivador para el 83% de las participantes, mientras que al 60 % le gustaría iniciar un negocio debido a que sufrieron algún trato injusto en roles laborales anteriores.

Igualmente, el estudio profundiza en el tratamiento injusto, encontrando que, a nivel mundial, las mujeres han experimentado desafíos para poder tener éxito en el lugar de trabajo cuando se comparan con sus colegas hombres. Y en Colombia concluye que hay menos oportunidades de promociones (38%) y falta de salario equitativo (39%).

Además, los resultados indicaron que el 46% de las encuestadas pospusieron la maternidad, porque pensaban que afectaría negativamente su carrera, dado que un poco menos de la mitad manifestó que enfrentó discriminación por maternidad.

Y se suma que, el 52% considera que injustamente no fue tenida en cuenta para un aumento de sueldo o promoción por una cuestión de género, de esta cifra, el promedio de las encuestadas, lo experimentó en tres oportunidades diferentes.

Asimismo, el 65% cree que las mujeres tienen que esforzarse más para obtener las mismas oportunidades que los hombres laboralmente, pero, un poco más de dos tercios (70%), está comprometida a romper esas barreras; y una forma de hacerlo es a través de sus aspiraciones como emprendedoras.

“Emprender no es siempre un camino fácil, pero con la oportunidad correcta, mucho trabajo y una comunidad de apoyo, puede resultar muy reconfortante,” comentó Jenny Hienrich, vicepresidenta senior mundial, servicios y operaciones al distribuidor independiente de Herbalife Nutrition.

Emprender presenta algunos obstáculos: un poco más de un tercio de las mujeres que tienen planes de emprender (37%) está “muy preocupada” de que el negocio o futuro negocio fracase, en tener suficiente presupuesto para crecer (55%), ganar lo suficiente como para compensar los costos (53%), y financiar su negocio a largo plazo (48%).

Se destaca que los beneficios superaron los desafíos, ya que el principal objetivo de emprender era el crecimiento potencial del ingreso (62%), seguido por la capacidad de ser su propio jefe (61%) y una mayor flexibilidad entre vida laboral y vida privada (52%).

“El emprender un negocio propio viene siendo una tendencia mundial en crecimiento desde hace muchos años y sentimos pasión por apoyarla”, recalcó Hienrich.

