El alemán que es 100% colombiano en alma y corazón

Dominic Fabian Wolf nació y creció en Alemania. Es administrador de empresas y negociador internacional. Desde 2016 vive en Colombia y se ha enamorado de la gente, las costumbres, la cultura, gastronomía y paisajes, por lo que decidió emprender en el turismo sostenible, en Santander, para poderse quedar y, porque quiere cambiar la perspectiva que tienen en el exterior del país. Esta es su historia.

Son muchas las historias de extranjeros que al venir a Colombia se enamoran de sus paisajes, su gente, la gastronomía, la cultura y costumbres, ese es el caso de Dominic Fabian Wolf, un alemán, alto, blanco, rubio y de ojos claros, que no pasa desapercibido por las ciudades y municipios del país. Llegó en 2016, por motivos académicos, ya que realizó una doble titulación en Bucaramanga de administración de empresas, logrando certificarse en el territorio nacional y en su natal Alemania obtuvo el título en negocios internacionales y estudios interculturales.

Antes estuvo en Estados Unidos y México, pero Colombia realmente lo hizo sentir en casa y con el corazón lleno. Después de estar en Bucaramanga por cerca de seis meses, decide lanzarse al agua con su emprendimiento Wolf Tours Colombia, un operador turístico sostenible que se enfoca en turistas extranjeros y con el que ha traído visitantes de más de 50 países. “Estaba buscando alguna forma de quedarme en Colombia, entonces la creación de mi compañía fue la mejor manera que encontré para radicarme acá. Me enamoré de Colombia”, dijo el alemán en entrevista con El Espectador.

La promoción de Wolf Tours Colombia la ha realizado por medio de redes sociales y en su cuenta de Instagram tiene 7.895 mil seguidores. En esta comparte fotografías de las personas que han llegado al territorio nacional gracias a su emprendimiento, que tiene el objetivo de mostrar la ‘Colombia real’ como él mismo le denomina, esa que lo cautivo y motivó a quedarse definitivamente.

Entre lo que ofrece hay recorridos por cultivos de cacao, piña, café y una ruta gastronómica, también por el Parque Nacional Chicamocha, Páramo de Santurbán, Embalse Topocoro, las piscinas naturales “Las Gachas” en Guadalupe, las cascadas de Juan Curí, así como por Barichara, Zapatoca, San Vicente de Chucurí, Bucaramanga, Girón, el Cerro del santísimo y más.

Los primeros tours que realizó con extranjeros fueron de amigos y conocidos, que quisieron apoyarlo y se llevaron una gran sorpresa, ya que se encontraron con un lugar totalmente diferente al que se imaginaron y es que para Dominic Fabian se ha convertido en una misión demostrar que esta es una nación llena de experiencias inolvidables y no como la han vendido en el exterior.

“Las personas mayores de 40 años por lo general tienen una mala imagen de Colombia y eso es lo que quiero cambiar, porque considero que los colombianos merecen tener una mejor imagen y viajar por el mundo escuchando que su país es cultura, naturaleza, salsa y buena gastronomía. No es fácil cambiarlo de un momento a otro, pero con los videos que hago siento que estoy poniendo mi grano de arena”, afirmó Dominic Fabian.

Por eso, en su labor no solo se ha limitado a mostrar los paisajes sino a ser un digno representante de la bandera, símbolos patrios, cultura, costumbres, gastronomía y su gente. En su canal de YouTube tiene 143.000 mil suscriptores y por medio de videos expone que Bucaramanga es el mejor vividero del mundo, realiza comparaciones entre su natal nación y la que lo acogió como un colombiano más.

“La gente colombiana es la que hace la diferencia, porque siempre están sonriendo, son muy amables y cálidos. Siempre me he sentido muy bienvenido y todos que los vienen de otros países también dicen lo mismo. En el caso de Europa y Alemania las personas son muy serias. Colombia es alegría y es la combinación de su comida, la cultura, los paisajes, la música, lo que me enamoró”, manifestó Wolf.

Nació y creció en Alemania. En su infancia estuvo entre dos idiomas: alemán y ruso, porque su mamá es rusa y su padre tiene las dos nacionalidades. Desde pequeño se sintió ajeno a las costumbres y a la gente alemana. “Desde mi niñez me di cuenta que Alemania no era mía, no la sentía propia, creía que estaba en un lugar que no me correspondía, porque soy totalmente diferente a los alemanes. No me puedo identificar con la cultura alemana”, relató Dominic.

El hecho de no sentirse identificado con su país de nacimiento lo inquietó mucho, por eso deseaba descubrir un sitio con el que se sintiera identificado. “En Colombia me identifico con la gente, en cambio en Alemania no me siento identificado con la gente. Soy una persona alegre y feliz, por eso me siento colombiano y es el lugar en el que soy muy feliz”, manifestó Wolf.

Con el paso del tiempo se ha convertido en un experto en vocabulario colombiano y habla fluido español. Ha adoptado en su léxico palabras como ‘Ole, mano’, ‘el ñero’, el ‘arrecho’, el ‘berraco’ y ‘parce’. Aunque al principio fue un poco difícil, porque no tenía mucha práctica con el idioma.

Ese amor que despertó en él Colombia, lo llevó a descubrir su potencial turístico, además considera que como extranjero colombianizado tiene toda la autoridad plena de promocionar la región ante la comunidad internacional, además de ser una forma de sostenerse económicamente. Antes de la pandemia en promedio al mes recibía entre 30 a 40 viajeros.

Por la actual crisis mundial decidió volver temporalmente con su familia para estar cerca por si pasaba algo, pero el hecho de estar lejos no ha sido un impedimento para seguir promocionando la cultura colombiana, porque ha realizado videos desde Europa en los que, por ejemplo, pone a jugar tejo a los alemanes, así como a pronunciar trabalenguas en español, historias de colombianos en Alemania, extranjeros probando aguardiente, café y bailando salsa.

“El país me ha dado mucho, porque para mí no tenía ningún sentido vivir en Alemania llenó de lujos, pero sin ser feliz”, puntualizó.

