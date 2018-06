Curiosidades del Mundial

El baile de Yerry Mina se roba las miradas del mundo

Agencia Afp

Celebración con baile

El gol de Yerry Mina a Senegal clasificó a Colombia para los octavos del Mundial como líder del Grupo H y bien merecía una celebración. El diario británico The Sun destacó esa celebración como "divertida" y la comparó con "el estilo Ali G", en alusión a un personaje satírico popularizado por el actor inglés Sacha Baron Cohen. Los jugadores se pusieron en fila agarrados por la mano unos a otros, haciendo una cadena que empezó en el banderín del córner e hicieron una breve 'performance' haciendo una ola con sus brazos. (Lea también: El baile: la forma en que Yerry Mina expresa sus emociones)

¡DE GUACHENÉ A SAMARA! El baile del colombiano Yerry Mina tras anotar el gol que está clasificando a #COL a octavos de final de #Rusia2018. ¡Sabor cafetero! pic.twitter.com/3ZfMyq4llV — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 28 de junio de 2018

¿Lesionado por el colchón?

El lateral izquierdo brasileño Marcelo, una de las piezas clave para Tite, fue sustituido el jueves en la victoria 2-0 sobre Serbia con un "espasmo muscular en la espalda". Su entrenador no se explicaba lo ocurrido y se limitaba a decir que la espalda de jugador se quedó "bloqueada" y que eso le impedía continuar. A su paso por la zona mixta del estadio del Spartak, el doctor Rodrigo Lesmar fue preguntado por el problema físico del jugador y apuntó una posible causa de ese espasmo: "Es muy temprano para hacer un diagnóstico preciso. Puede que la lesión esté relacionada con el colchón del hotel". Ahora la Seleçao espera que el jugador del Real Madrid pueda recuperarse y tenga un buen descanso para el complicado duelo de octavos ante México.

Alma albiceleste en Bangladés

No fue en Buenos Aires, ni en Rosario o Córdoba, las principales ciudades argentinas. El mayor festejo albiceleste por la clasificación a los octavos de final de la selección de Lionel Messi fue a 16.700 km de la capital argentina, en Dhaka, la capital de Bangladés. Las imágenes de la algarabía de centenares de bangladesíes con casacas y banderas albicelestes sorprendieron en Argentina, donde se hicieron virales. En Bangladés "hay más hinchas de Argentina que en Argentina. Hermosa locura", dijo @SebaHGarcia, un argentino que tuiteó el video que suma unas 61.800 reproducciones. ¿De dónde surgió este amor? Para algunos viene desde los tiempos de Diego Maradona, para otros es locura por Leo Messi.

Linda celebración

Me encantó el baile de Yerry Mina pic.twitter.com/HAoasVGGnu — Xiomara (@MaraGuiomar) 28 de junio de 2018

Manolo sin su bombo

El aficionado más conocido de la 'Roja', 'Manolo el del bombo' ha chocado en Rusia con las medidas de seguridad de FIFA, que le impiden meter su característico instrumento musical en los estadios. "Llevamos tres partidos y solo me han dejado en uno" meter el bombo al estadio, fue explicando el seguidor más conocido de la selección española a los periodistas de su país que cubren el evento. Diez Mundiales lleva Manolo, con su característico bombo y su gran boina negra animando a la 'Roja' y ante su problema no ha dudado en pedir ayuda, incluso, al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, para que hable con la FIFA.

"El idiota del día"

El francés Adil Rami publicó en su cuenta de Instagram una foto suya corriendo en un entrenamiento con Benjamin Pavard, al que llama "soldado" en el texto. En las redes sociales recibió varios comentarios y uno de ellos le hizo reaccionar: "Sabía que eras gay", escribió un internauta, en un mensaje con faltas de ortografía. El defensa del Marsella le respondió: "Tu estupidez es proporcional a tu ortografía #elidiotadeldía #buenosdías".

No tan tímido

N'Golo Kanté, uno de los mejores jugadores de Francia en la primera fase, es un hombre tímido, poco aficionado a ser protagonista. A su compañero Samuel Umtiti le preguntaron si le había visto soltarse y relajarse y el jugador del Barcelona aprovechó para revelar una intimidad divertida del día a día de la concentración: "Sí, le he visto soltarse. Hasta le he visto hacer trampas jugando a las cartas. Sé que está viendo esto, así que se lo digo. Es encantador, se enfada pocas veces, siempre tiene esa cara sonriente. Pero sí, le he visto soltarse, sobre todo cuando estamos con los videojuegos".