Curiosidades del Mundial

El cariñoso beso de Maluma a Maradona

Agencia Afp

- Maluma con Maradona

El cantante colombiano Maluma sigue viviendo el Mundial de fútbol en Rusia con intensidad y en su Instagram publicó un corto vídeo con un beso muy especial: el del mítico astro Diego Maradona. "No sé si ustedes conocen a este hombre, no sé si lo han visto antes", dice Maluma a cámara en un primer plano, antes de abrirlo y mostrar a un sonriente Maradona, que dice un "Hola" antes de besar en la mejilla al cantante. "¡Viva Argentina y Colombia! ¡Los queremos!", concluye Maluma en el mensaje a sus fans mientras el 'Pelusa' hace la "V" de la victoria.

Lo conocen?.. @maradona GIGANTE!! Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 23 Jun, 2018 a las 11:53 PDT

Lector de tatuajes

"Mis jugadores están tan tatuados que ya tengo lectura con ellos, en vez de leer los periódicos", bromeó el seleccionador de Rusia, Stanislav Cherchesov, tocando los brazos cubiertos de tatuajes de su jugador Fedor Smolov, sentado junto a él en la conferencia de prensa de la víspera del duelo mundialista contra Uruguay. Era muy posiblemente un dardo contra la prensa local, que criticó mucho a su equipo durante los meses previos al Mundial, en los que la selección rusa apenas ganó uno de sus siete encuentros preparatorios. Todo ha cambiado una vez comenzado el gran torneo, con Rusia ya clasificada para octavos de final tras encadenar dos victorias. Smolov apuntó que él dejó de "leer los periódicos después del partido contra Turquía", en alusión al empate 1-1 en el amistoso del pasado 5 de junio, antes del inicio del Mundial.

¿Quién dijo aburrimiento?

La seguridad y la protección que rodea a la mayor parte de equipos del Mundial hace que los jugadores tengan que buscar las formas de divertirse y matar el tiempo cuando no están entrenando. Ante las informaciones sobre el aburrimiento en la concentración de los Bleus, Paul Pogba aclaró que el grupo se lo está pasando bien en su estancia en Istra. "No te puedes aburrir teniendo a Mendy, Mbappé, Dembélé o Kimpembe en la habitación, sólo puedes estar riendo", explicó el jugador del Manchester United sobre algunos jóvenes que revolucionan el día a día del equipo. "Escuchamos música, bailamos, jugamos al Football Manager... Hacemos muchas cosas", puntualizó sobre cómo pasan los ratos de ocio.

'Sex symbol' senegalés

El seleccionador de Senegal, Aliou Cissé, ha conseguido atraer la atención en el Mundial de Rusia y no sólo para los aficionados al fútbol. Sus celebraciones y su comportamiento en el banquillo en el arranque del torneo han sido muy seguidos en las redes sociales en Rusia, donde ha tenido además mucho éxito y se han sucedido los mensajes en internet, especialmente de mujeres rusas que le consideran, a sus 42 años, uno de los 'sex symbols' de este Mundial. "Eso no lo sabía, habrá que preguntar a esas mujeres, pero yo no creo ser un sex symbol. Hay millones como Aliou Cissé en Senegal y en todo el mundo. Pero es bueno gustar a los demás", dijo cuando la prensa local le preguntó por su éxito en las redes sociales.

China no es el fin del mundo

¿Ir a jugar a China es un frenazo a la carrera de un futbolista? No para el seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, que cuenta en el Mundial con dos integrantes de la modesta pero lucrativa Super League del gigante asiático, Axel Witsel (Tianjian Quanjian) y Yannick Carrasco (Dalian Yifang). "Era una preocupación, que su nivel pudiera bajar al ir a China (...) Pero cómo ven los jugadores han reforzado su mentalidad al convertirse en grandes jugadores dentro de grandes proyectos. No hay nada negativo en irse a jugar a China", estimó Martínez, cuyo equipo se clasificó para octavos de final tras ganar en sus dos primeros partidos