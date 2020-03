El cuidado de las mascotas en época de COVID-19

* Redacción Especiales

Durante las últimas semanas el número de consultas a los veterinarios ha aumentado con el fin de resolver dudas relacionadas a la pandemia que está viviendo el mundo. Estos son algunos motivos por los que no debe cambiar la relación con su mascota y ciertos cuidados para tener en cuenta.

En una era donde las familias modernas están más conformadas por mascotas que por niños, surge la gran inquietud de ¿cómo una enfermedad como el COVID-19 puede afectar a los peludos de la casa? Ante esta inquietud generalizada, la Organización Mundial de la Salud aclaró que: “Por el momento, no hay evidencia de que los animales de compañía/mascotas, como perros o gatos, puedan infectarse con el nuevo coronavirus”.

No obstante, las noticias falsas no se han hecho esperar y hay quienes han tomado la decisión de alejarse de sus mascotas. Al respecto, Carlos Cifuentes, médico veterinario y vocero de Pet Food Institute, recomienda: “Lo más importante es asumir esta situación con responsabilidad, en unión, sin pánico, todos como una familia y de la forma más empática posible. Es importante aclarar que ni los perros ni los gatos son transmisores del virus, por lo que cuidar y compartir con ellos también debe ser responsabilidad de todos nosotros”.

Por su parte, Antonio Rodríguez González, gerente del Hospital Veterinario el Bosque (Madrid), consultado por el diario ABC, sostiene que: “que no haya casos reportados no implica que no haya que tomar ciertas precauciones. Optar por espacios muy abiertos y evitar aglomeraciones, tanto humanas como animales, es esencial hasta que llegue un estudio que demuestren la capacidad de salto interespecie que tiene el virus”.

Eso quiere decir que durante esta época donde la mayoría de las personas están trabajando desde sus casas, pueden aprovechar el tiempo para velar por el bienestar de su perro o gato, siempre y cuando mantengan ciertas medidas de prevención. Estas son algunas recomendaciones que brindan desde Pet​ Food Institute para aprovechar de mejor manera estos días de permanencia en casa:

No está comprobado que los animales de compañía transmitan el COVID-19, no representan riesgo para sus familias y por lo tanto no se deben abandonar. El abandono está prohibido por la ley y puede generar multas económicas y penales.

Antes y después de acariciar a los animales debe lavar muy bien las manos, al menos cinco veces al día. El entorno siempre debe estar limpio de heces fecales y orina.

Debemos ofrecer agua de manera permanente y siempre fresca, así como un alimento adecuado (recomendado por el médico veterinario) según la especie, raza, edad y estado de salud de su perro o gato.

Realizar paseos cortos mientras orina y defeca, pasearlo con correa y collar sin soltarlo, no acercarlo a otras mascotas ni a personas.

Es importante informarse muy bien en páginas autorizadas como la de la Secretaría de Salud o el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en caso de cualquier duda, así como evitar divulgar información falsa de redes sociales o páginas ajenas a las anteriores.

Los animales de compañía no necesitan tapabocas o aislamiento frente a algún signo de enfermedad. En este caso es recomendable llevarlo al médico veterinario.