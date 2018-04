El "desarme" de los emojis

Microsoft, Google y Twitter se unieron a la campaña de eliminación de armas de fuego en los populares emojis que se encuentran en los sistemas de mensajería. Los revólveres y rifles han sido reemplazados por imágenes inofensivas de pistolas de agua, con el fin de adherirse a la campaña a favor del control de armas en Estados Unidos.

El primero en impulsar esta medida fue el gigante de la tecnología Apple en 2016 con la introducción de una pistola de juguete de color verde. Varias operadoras de mensajería comenzaron a unirse a la iniciativa, aunque algunas dudaron de hacerlo. Según el portal The Verge, Microsoft realizó un movimiento a contracorriente y reemplazó su pistola láser por un revolver normal. Sin embargo, el gigante del software mundial finalmente se rindió y anunció cuál será su nuevo prototipo de Emoji.

We are in the process of evolving our emojis to reflect our values and the feedback we’ve received. Here’s a preview: pic.twitter.com/BlB3yYTSht